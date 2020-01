Utile: Adorată sau detestată, un nutriționist a spus adevărul despre bere. Mulți nu știu ce proprietăți are această băutură; Cele mai sigure 5 locuri în care să călătoreşti în 2020

Australia este considerată destinaţia cea mai sigură din lume pentru 2020, potrivit studiului anual de cercetare al Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP). Ţara ocupă primul loc în clasamentul general, precum şi în topuri efectuate în funcţie de vârstă şi de sex, deopotrivă copii, tineri şi vârstnici, bărbaţi şi femei fiind în siguranţă. Australia a fost numită recent "destinaţia anului" de revista Travel & Leisure, scrie Descoperă Mulți nu știu ce proprietăți are această băutură. Berea conține sodiu, magneziu, calciu, potasiu sau fier – minerale necesare Organismului. În cazul berii, 75% din mineralele pe care le conține provin din malț (orz sau alte cereale supuse unui proces de prăjire), iar restul de 25% din apă. Malțul, ingredient care intră în procesul de fabricare a berii, este bogat în vitamine (A, B și C) și minerale, în principal sodiu și magneziu, potrivit Doctorul Zilei The Bookshop . Actiunea are loc in anii 50. Vaduva Florence Green (Emily Mortimer) este o bibliofila in cel mai profund sens al cuvantului. Dar dupa ce se muta in Hardborough, un orasel din Anglia, pentru a-si deschide o librarie, devine clar ca pasiunea ei pentru carti nu e impartasita de toata lumea. O membra influenta a orasului (Patricia Clarkson) este hotarata sa-i inchida libraria. Bazat pe romanul omonim al Penelopei Fitzgerald, The Bookshop este un film idilic si plin de emotie, conform Andreearaicu.ro Vrei să slăbeşti? Începe prin a-ţi detoxifia organismul, iar cea mai simplă metodă pentru a face acest lucru este consumul de apă caldă. Înlocuieşte apa rece cu apă uşor încălzită şi vei vedea cum corpul tău se va transforma după doar câteva zile. Nu doar că talia se va subţia semnificativ, însă vei scăpa şi de esentuale crampe sau dureri, potrivit Click Glicemia trebuie testata zilnic cel putin odata pe zi, folosind un glucometru. Exista unele semne si simptome care ne pot sugera faptul ca glicemia este mare. Atunci cand glicemia a trecut de 200 mg/dl (11 mmol/L) apare gura uscata, buze uscate, dificultate usoara la vorbire si sete. Daca glicemia aceasta mare dureaza mai mult de o zi va apare o crestere a volumului de urina, ce obliga pacientul sa mearga mai des la baie, inclusiv noaptea, scrie Doctorul Zilei