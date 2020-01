Utile: Cure de detoxifiere. Cum să ai un organsim sănătos; Efectele negative ale unui nivel scăzut de testosteron. Cum se transformă întreg organismul

Testosteronul înseamnă, în primul rând, masculinitate. Acest hormon oferă energie, contribuie la dezvoltarea masei musculare şi susţine activitatea intimă, dar ajută şi la îmbunătăţirea stării de spirit şi a sănătăţii osoase. Atunci când nivelul de testosteron se află la limita inferioară este nevoie de intervenţie medicală de specialitate. Limita inferioară a valorilor testosteronului se situează între 290-300 nanograme pe decilitru, potrivt Doctorul Zilei Cu toții știm că ficatul este cel mai mare organ din corpul uman. Acesta îndeplinește peste 500 de funcții și este capabil de regenerare. Detoxifierea ficatului devine obligatorie, cu atât mai mult cu cât suntem expuși zilnic la poluare, iar alimentația, pe fugă și nu tocmai sănătoasă este tot mai prezentă în viețile noastre. Greața, oboseala, calitatea slabă a somnului, migrenele, lipsa capacității de concentrare, stările de irascibilitate, halena și transpirațiile abundente și urât mirositoare pot fi semnale că trebuie să începi o cură de detoxifiere a ficatului, notează Click APĂ CU OŢET. O metodă tradiţională este clătirea cu apă şi oţet de mere. Umpleţi un bol mare de salată cu apă în care turnaţi oţet de mere. Folosiţi aproximativ o lingură de oţet pentru fiecare litru de apă. Lăsaţi legumele sau fructele în apă timp de cinci minute şi curăţaţi apoi mizeriile. În cazul cartofilor, morcovilor sau păstârnacului, le puteţi curăţa folosind o perie curată. Clătiţi apoi temeinic, sub un jet de apă rece, scrie Doctorul Zilei Un antioxidant puternic care diminuează stresul oxidativ și îmbunătățește imunitatea, vitamina C poate ameliora funcționarea plămânilor și reduce la jumătate incidența problemelor respiratorii survenite după exercițiile fizice. Cum te bucuri de aceste abilități ale vitaminei C? Consumă citrice, chili, guava, kiwi, broccoli, kale și fructe de pădure, ca să te asiguri că plămânii tăi vor funcționa mereu „ca unși”, conform Diva Hair Medicii spun că infarctul miocardic este denumirea medicală a necrozei miocardice acute. Adică atunci când o placă de grăsime se depune pe pereții vaselor de sânge din inimă, se formează cheaguri care blochează fluxul normal al sângelui. Mușchiul inimii nu mai funcționează normal și apar durerile. Recunoscut la timp, un pacient cu infarct miocardic are șanse de a fi salvat și recuperat, dacă se prezintă în primele 4 - 6 ore de la debut, scrie Click