Utile: Cinci trucuri ca să scapi de poftele nesănătoase; Cât de periculos e microplasticul din pliculeţele de ceai; Bolile au miros neplăcut. Transpirația urât mirositoare anunță tumori

Înainte de toate, trebuie menţionat că transpiraţia unui om sănătos şi curat nu are miros. Bacteriile de la suprafaţa pielii, care intră în contact cu transpiraţia, sunt cele care dau un iz specific fiecăruia dintre noi. Este şi motivul pentru care anumite părţi ale corpului, precum picioarele, regiunea inghinală, axilele sau pliurile de sub sâni, la femei, miros mai accentuat decât altele şi necesită o îngrijire aparte. Când, în ciuda curăţeniei corporale şi a igienei orale corecte, se simt mirosuri specifice, e cazul să tragem un semnal de alarmă şi să dăm fuga la medic, notează Doctorul Zilei Conştientizează diferenţa dintre poftă şi foame. În ziua de azi, prea puţini mai mâncăm de foame, în adevăratul sens al cuvântului. Ronţăim de poftă, de plictiseală sau pe fond nervos. Irina Alionte recomandă să apelezi la testul fructului: „Întreabă-te dacă ai mânca un fruct. Dacă da, atunci e posibil să îţi fie foame. Dacă nu, probabil e doar poftă pentru ceva dulce sau nesănătos”. Mănâncă la ore fixe şi din trei în trei ore. În acest fel, nu rişti să faci hipoglicemie, nu-ţi scade glucoza din sânge astfel încât să simţi nevoia de a o înlocui. Nutriţioniştii recomandă mesele mici şi dese, decât să stai până îţi e foarte foame. Atunci, cazi mai uşor în ispită şi mănânci mai bogat caloric, mai nesănătos şi mai mult decât e cazul, scrie Click Amânarea este o problemă de gestionare mai degrabă a emoţiilor, decât a timpului, arată un articol publicat de platforma BBC, depresia, anxietatea şi chiar afecţiunile cardiovasculare fiind identificate printre elementele legate de ceea ce te determină că nu îţi faci treaba la timp. Soluţia oferită de obicei celor care se plâng că amână în continuu ce au de făcut până când se simt presaţi de timp sau chiar este deja mult prea târziu ca să mai facă ceva, este aceea de a-şi organiza mai bine timpul, potrivit Descoperă.ro Un singur pliculeț de ceai poate să elibereze circa 12 miliarde de particule de microplastic și de trei ori mai multe nanoparticule în apă. Nu ți se pare încă îngrijorător? Nivelul este considerat de mii de ori mai mare decât ceea ce regăsești în alte alimente! Dar ce este microplasticul? Aceste fragmente sunt, de fapt, bucăți de plastic nu mai mari de 5 mm, pe care le regăsești nu numai în pungi sau sticle de plastic, dar și în hainele sintetice, în cosmetice, în produse alimentare și în pliculețele de ceai, conform DivaHair În mod normal, menopauza apare în jurul vârstei de 50 de ani şi este caracterizată de dispariţia menstrelor şi de un declin al funcţiei ovariene. „Diagnosticul de menopauză precoce se justifică atunci când aceste fenomene au loc înainte de împlinirea vârstei de 40 de ani. În unele cazuri chiar cu foarte mult timp înainte, şi mă refer aici la vârste foarte tinere, de 20 şi ceva de ani”, precizează dr. Vythoulkas. Menopauza precoce are de cele mai multe ori o explicaţie, fiind vorba despre cauze clare, evidente. Tratamentele împotriva cancerului (chimioterapie, radioterapie), intervenţiile chirurgicale (ovarectomie, histerectomie) sau existenţa unor boli autoimune, tiroidiene, inflamatorii, sunt primele “vinovate”, scrie Click