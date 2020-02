Utile: Carnea, adevărul despre acest aliment! Benefică sau nocivă?; Apa oxigenată versus alcoolul sanitar. De ce nu se combină și când se folosește fiecare

Apa oxigenată sau perhidrolul și alcoolul sanitar sunt cele mai bune soluții dezinfectante pe care le poți avea în casă. Dar niciodată nu trebuie să le combini. Alcoolul degresează, curăță și combate mirosurile grele. Folosește alcoolul sanitar pentru obiectele pătate de grăsime, pentru geamuri, vitrine, cabina de duș sau oglinda din baie, relatează Libertatea pentru femei Ultimul care a analizat efectele consumului de carne a ajuns la concluzia că persoanele care consumă carne roşie şi procesată au un risc mai mare de boli de inimă şi deces prematur. Astfel, cel mai recent studiu legat de carne contrazice cercetări recente potrivit cărora excluderea cărnii din alimentaţie prezintă puţine beneficii pentru sănătate. Analizând cercetările, el şi alţi specialişti au căzut de acord că moderaţia poate fi cea mai bună cale, scrie Doctorul Zilei Lăptișorul de matcă are următoarele beneficii: revine și ameliorează gripa și răceala, crește nivelul de energie, combate stresul și oboseala, întârzie procesul de îmbătrânire, sporește imunitatea organismului, combate insomniile, acționează eficient asupra sistemului nervos, contribuie la reducerea colesterolului din sânge, îmbunătățește vederea, conform Click În ciuda unui stil de viață foarte ocupat, Jennifer Lopez nu omite niciodată micul dejun. Conform jurnalului de alimentație al vedetei publicat în revista People, ea începe de multe ori ziua cu un smoothie făcut din căpșune, afine, zmeură, iaurt grecesc, miere, suc de lămâie, o lingură de pudră de proteine și gheață, scrie Diva Hair Oricat de mult te-ai stradui sa ai abdomenul plat, chiar daca mergi la sala si urmezi o dieta sanatoasa, exista totusi ceva care ti-ar putea strica planurile: balonarea. Mananca mai incet. Pare o solutie simpla, insa este cu adevarat eficienta. In primul rand, in intestine nu mai ajunge la fel de mult aer ca atunci cand mananci in graba. Bea ceai de menta. Studiile au demonstrat eficacitatea mentei in imbunatatirea digestiei, relatează Doctorul Zilei