​Utile: Alimente care te ajută să scapi mai repede de gripă sau răceală. Condimentele picante, pe listă; Ce se întâmplă dacă nu îți speli cearșafurile: avertismentul științific s-ar putea să te sperie

Condimentele picante, pe listă. În plin sezon al virozelor, medicii avertizează că există remedii naturiste atât pentru prevenţie, cât şi pentru tratare. Atenţie, însă, nu este indicat să urmaţi tratamente după ureche, ci să mergeţi la cabinetul doctorului de familie. Ce alimente te pot ajuta să ameliorezi simptomele de gripă sau răceală şi disconfortul dat de acestea? Nutriţionistul Gianluca Mech recomandă să alegem alimente bogate în vitamina C, sulf, beta-caroten, vitamina D, zinc şi probiotice. “Primul sfat este să adoptaţi o dietă variată şi echilibrată, îmbogăţită cu un aport mai mare de fructe şi legume de sezon. De asemenea, foarte indicate sunt cerealele integrale, leguminoasele, nucile, alunele, seminţele de dovleac, seminţele de in, seminţele de floarea soarelui, peştele gras, carnea gătită altfel decât prin prăjire, uleiul de măsline. În plus, nu uitaţi să consumaţi cât mai multe lichide!”, recomandă specialistul nutriţionist, arată Click.ro