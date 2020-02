Utile: Acest tip de muzică stimulează aproape 100% din scoarța cerebrală. Psiholog: ”Neuronii capătă un ritm specific geniilor”; Cei mai mari inamici ai siluetei. 5 alimente care îngraşă de la o zi la alta

Uleiul: oricât de sănătos ar fi, oricât de extravirgin, de presat la rece şi oricât am încerca să-l luăm de cea mai bună calitate, uleiul, inclusiv cel de măsline, îngraşă la fel de mult ca untura de porc. 1 lingură de ulei echivalează cu 100 de calorii. Prin urmare, oricât de gustos şi sănătos ar fi, uleiul trebuie consumat cu măsură, adică 3-4 pufuri de spray la o salată şi o lingură de ulei la 1 kg de mâncare, scrie Click pentru femei ”Orice muzica este eficientă, in mod sigur, dar s-a dovedit ca piesele din repertoriul clasic si romantic activeaza cel mai mult creierul, muzica in stil baroc in special, adica Bach, Telemann, Handel. Muzica lui Mozart activeaza aproape 100% din scoarta cerebrala, neuronii capătă un ritm specific geniilor”, a explicat prof. Iamandescu, relatează Doctorul Zilei Această metodă ar putea fi folosită pentru acele cazuri în care nu pot fi folosite grefele de piele. Cercetătorii de la Universitatea Toronto au prezentat conceptul unei posibile viitoare forme de tratare a arsurilor: printarea unor noi straturi de celule direct peste ţesuturile afectate. Conform oamenilor de ştiinţă care lucrează la acest concept, acestă metodă ar putea reprezenta o soluţie pentru acele cazuri în care nu pot fi folosite grefele de piele datorită întinderii suprafeţelor afectate, scrie Descoperă.ro Sedentarismul, fumatul, alimentația dezechilibrată, schimbările hormonale sau lipsa de sport sunt numai câțiva dintre factorii care determină apariția celulitei. Și dacă specialiștii par să se fi pus de acord în ceea ce privește originea sa, nu același lucru poate fi spus despre tratamente: aria de opțiuni la îndemână, deși extinsă, pare adesea insuficientă, notează Diva Hair Recunoscută pentru eficiența sa în creșterea capacității de apărare a organismului față de diversi agenți infectioși, echinaceea este adesea considerată un antibiotic natural, puternic, aliat al sistemului imunitar.Este cultivată și utilizată în scop medicinal, datorită proprietăților sale terapeutice: curăță sângele și sistemul limfatic, catalizează acțiunea celulelor albe și acționează eficient în cazul bolilor de plămâni, al gripei și virozelor, conform Doctorul Zilei