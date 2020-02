Utile: Câtă apă trebuie să bei pe zi în funcție de greutate; Locurile de joacă sunt un focar de infecţie

„90% dintre operatorii spaţiilor de joacă private nu au contract cu o firmă de curăţenie. Iar personalul nu e instruit pentru curăţarea corectă a aparatelor. Fie pun prea multă soluţie, care e toxică, fie prea puţină, fie nu ştiu, nu pot să cureţe manual toate aparatele. Aţi văzut bazinele cu bile în care se joacă cei mici? Sunt acolo 5.000-10.000 de bile. V-aţi întrebat vreodată cum se dezinfectează ele?” atrage atenţia expertul Alin Constantinescu, potrivit Click O persoană care are 45 de kilograme trebuie să bea aproximativ 2 litri de apă pe zi, pe când una care are 130 de kilograme poate ajunge până la 5 litri de apă. Începând de la valoarea de 2 litri de apă pentru 45 de kg, poți afla care este cantitatea ideală pentru corpul tău adăugând 200 ml de apă/5 kg, conform Diva Hair Un indicator important în calcularea datei la care vei naște este durata ciclului menstrual. Or, un ciclu menstrual mai lung, care poate ajunge și la 35 de zile, sau mai scurt, spre exemplu de 24 de zile, poate modifica data nașterii. De aceea, dacă ai avut un ciclu menstrual neregulat, trebuie să ții seama de imprevizibil.Pe de altă parte, anumiți factori de risc pot duce la o naștere prematură. Aproximativ 11% dintre femei nasc înainte de termen, notează Doctorul Zilei Spaţiile deschise de birouri afectează productivitatea şi comunicarea între angajaţi, care suferă din cauza lipsei de intimitate şi a dimensiunilor spaţiului alocat, generând stres, conflicte sau chiar îmbolnăviri. Unii angajaţi spun că au început să facă toate lucrurile care necesită concentrare acasă, în weekend sau în prima parte a zilei, înainte de a pleca la birou, pentru că la birou se lovesc de discuţiile cu colegii, de lumina artificială sau de «diverşi factori meteorologici de interior»: curenţii creaţi de persoanele care deschid un geam la câţiva metri distanţă în partea opusă a biroului, scrie Descoperă.ro Palpitaţiile pot fi cauzate de schimbările hormonale asociate cu menstruaţia, menopauza sau efortul fizic. De asemenea, anumite medicamente, suplimente naturiste şi droguri pot stimula inima să bată mai repede. Medicamente care pot produce palpitaţii includ inhalatoarele pentru astm (spray-uri) şi decongestionantele. Și cofeina (din cafea , ceai sau cola), alcoolul şi tutunul pot produce palpitaţii, relatează Doctorul Zilei