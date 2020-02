Utile: Cât de periculoși sunt nodulii la sân?; Cele mai sănătoase 27 de alimente alcaline de pe planetă!

Mâncați-le cu încredere, previn obezitatea și bolile de inimă. Dacă mănânci semipreparate constant, cu siguranță organismul tău este bombardat de alimente acide, ceea ce este un dezastru pentru el, construit să trăiască alcalin. Așadar, faptul că ne îndopăm cu alimente nesănătoase este cât se poate de grav pentru sănătatea noastră! Pepenele este fabulos când este vorba de curățarea colonului. Este un aliment super alcalin, are un pH de 8,5. Este bogat în apă (95%) și fibre, un aliment deosebit de sănătos. Semințele de in sunt bogate în fibre și vitamina E, sunt un aliment alcalin și antiinflamator, pot fi remediul perfect pentru femeile aflate la menopauză, este vital să le introduceți în meniu. Uleiul de măsline este un alt aliment alcalin bogat în vitamina E și acizi grași mononesaturați. De aceea este atât de recomandat, conform Doctorul Zile i.

“Parenteza” ajută la dezvoltarea creierului. Până acum, li se spunea părinților să le vorbească normal bebelușilor, fără să se prostească, pentru a-i ajuta să pronunțe cât mai corect cuvintele. Studii recente arată însă că “prosteala” e bună și că a le vorbi copiilor “pe limba lor”, în cuvinte stâlcite, îi poate ajuta. Patricia Kuhl, director la Institute for Learning & Brain Sciences de la University of Washington, a publicat un studiu din care reiese că bebelușii cărora li se vorbește în “parenteză” au, la un an și două luni, un vocabular mai bogat decât cei cărora li s-a vorbit normal. Vorbindu-le astfel, părinții le stimulează celor mici partea “socială” a creierului, cea responsabilă pentru dezvoltarea limbajului, notează Libertatea