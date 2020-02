Utile: Care sunt complicaţiile la care sunt expuse persoanele care suferă de rujeolă?; Cura cu borş te revigorează

Rujeola, cunoscută în mod popular sub numele de pojar, este o maladie extrem de contagioasă ale cărei simptome includ febra, tusea, conjunctivita şi erupţii extinse pe tot corpul. Un aspect important care trebuie subliniat despre această boală este că poate fi prevenită cu ajutorul unui vaccin. Totuşi, în ultimii ani, neîncrederea în autorităţi, dar şi în oamenii de ştiinţă şi medici a făcut ca rata de vaccinare să scadă, ceea ce reprezintă un factor de risc al răspândirii acestei maladii. O statistică susţine că în prima parte a anului 2019 au fost înregistrate peste 10.000 de cazuri de rujeolă numai în Europa. O echipă de medici a publicat un articol în care subliniază faptul că complicaţiile la care sunt expuse persoanele care suferă de pojar sunt extrem de grave şi pot include: hepatita, apendicita sau chiar meningită, potrivit Descoperă.ro

Fiecare om s-a confruntat cel puţin o dată în viaţă cu acneea. Cauzele pot fi genetice sau hormonale, iar alimentaţia şi produsele cosmetice folosite joacă un rol foarte important. În unele cazuri, această afecţiune are un impact psiho-social, ducând până la tulburări emoţionale majore. Potrivit studiilor, acneea afectează 85% din populaţia lumii şi poate să apară la orice vârstă. Zonele cele mai des afectate sunt nasul, fruntea, bărbia şi scalpul. Cea mai frecventă formă de acnee apare la tineri şi este determinată de schimbările hormonale, dar şi de alimentaţia nepotrivită. Persoanele cu tenul gras prezintă un risc şi mai mare, scrie Click pentru Femei

Pentru mulţi, gustul ciorbelor de altădată era îmbogăţit cu borş de putină, un preparat din tărâţe de grâu, valoros din punct de vedere nutriţional. O cură cu borş detoxifică şi constituie un remediu energizant. Tărâţele de grâu, ingredientul principal al borşului, sunt surse de vitamine B, betacaroten, vitaminele D şi H (biotină), enzime, minerale (calciu, magneziu, fosfor, seleniu, crom), aminoacizi esenţiali şi carbohidraţi. Remediu pentru un plus de energie. După perioade epuizante, urmează 3 săptămâni cura cu borş. Tot ce trebuie să faci este să bei câte o cană mare cu lichid cu un sfert de oră înaintea meselor principale. După o pauză de 1 săptămână poţi repeta cura. La finalul primei cure te vei simţi mai energizat, mai plin de viaţă şi fără o parte din kilogramele în plus. Dacă vrei să accelerezi eliminarea toxinelor din corp, adaugă în fiecare cană cu borş ½ linguriţă de pulbere de pelin. Gustul e tare, dar şi efectul asupra organismului va fi mai bun, conform C lick.ro