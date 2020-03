Utile: Cele mai periculoase 10 obiceiuri care îți distrug rinichii; Ce drepturi ai când faci cumpărături online; Metoda prin care ai putea adormi în numai 60 de secunde dacă ai probleme cu somnul

Legislaţia europeană îţi dă dreptul de a returna produsele achiziţionate on-line sau prin telefon în termen de 14 zile, pentru a beneficia de rambursarea integrală a sumei plătite. Nu ai nevoie de un motiv special pentru acest lucru, e suficient să te răzgândeşti. Dacă perioada de 14 zile expiră într-o zi nelucrătoare, termenul este prelungit până la următoarea zi lucrătoare. După aceea, vânzătorul este obligat să îţi returneze banii în termen de 14 zile de la primirea cererii de anulare a comenzii, scrie Click Una din funcțiile renale este filtrarea sângelui și eliminarea toxinelor. Dacă nu bei destulă apă, deșeurile și toxinele se tot adună și îți vor afecta rinichii serios. Sarea este un mineral important, dar dacă o consumi în exces, îți va crește tensiunea arterială și se va pune presiune pe rinichi. Recomandarea generală este să nu depășești 5 g sare pe zi, notează Doctorul Zilei Dr. Doina Goşa: Donarea de sânge are beneficii certe, cum ar fi: monitorizarea stării de sănătate; scăderea riscului de a face accident vascular cerebral şi infarct de miocard; în cazul unei situaţii de urgenţă la care ar fi expus donatorul, acesta ar suporta mai uşor o pierdere acută de sânge, fiind antrenat să piardă sînge; în plus, satisfacţia de a salva o viaţă nu se compară cu nimic altceva, scrie Click pentru femei Oricine nu a reuşit să adoarmă cu trucuri obişnuite ar trebui să încerce meteoda „4-7-8”. Andrew Weil, specialist în medicină integrativă, de la Universitatea din statul american Arizona, a explicat că această tehnică de respiraţie este împrumutată de la yoghinii din India, care o folosesc în timpul meditaţiei. „Este cea mai bună metodă pentru a reuşi să adormi din nou atunci când te trezeşti în mijlocul nopţii. Pur şi simplu inspiri pe nări timp de patru secunde, îţi ţii respiraţia timp de şapte secunde, iar apoi expiri încet timp de alte opt secunde”, a spus Weil, potrivit Descoperă.ro Scădere în greutate inexplicabilă :cele mai multe persoane cu cancer vor pierde in greutate la un moment dat. Multe lucruri pot cauza pierderea in greutate si doar pierderea in greutate nu inseamna ca aveti cancer, insa in cazul in care aveti cancer si se produce o pierdere inexplicabila in greutate pe parcursul mai multor saptamani, insotita de stare generala de slabiciune, acesta poate fi unul din cele mai grave simptome de cancer, conform Doctorul Zilei