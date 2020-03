​Utile: Cele mai bune remedii care combat cu succes sughițul; Flora intestinală se reface, dacă respecți reguli simple

Senzație de balonare, diaree, constipație, dureri de burtă, gaze intestinale, miros neplăcut al respirației sau al pielii, mâncărimi, eczeme… Cam la astfel de neplăceri ne putem aștepta în urma dezechilibrelor tractului digestiv. De obicei, problemele apar după tratamentele cu antibiotice ori cu medicamente împotriva infecțiilor. Însă nici alimentația necorespunzătoare nu e străină de distrugerea bacteriilor „prietenoase', care contribuie cu succes în buna funcționare a organismului, scrie Libertatea pentru femei. O echipă de cercetători a administrat doze mari de vitamina C unor şoricei supusşi imunoterapiei şi au observat o încetinire / stagnare a creşterii tumorilor acestora. Într-un studiu în care au luat parte oameni de ştiinţă de la mai multe institute de cercetare din Italia se arată că administrarea unor doze mari de acid asorbic, cunoscut în mod comun ca vitamina C, îmbunătăţeşte efectele imunoterapiei. Cercetătorii au observat că tumorile şoriceilor şi-au încetinit creşterea sau au stagnat, notează Descoperă.ro Specialiștii care au studiat acest moment neplăcit recomandă ca atunci când apare sughițul să se bea apă, la temperatura camerei, cu înghițituri mici. Tratamentul acesta simplu, la îndemâna oricui se confruntă cu acest episod neplăcut, are efecte imediate. De asemenea, în astfel de situații se recomandă și gargara cu apă, scrie Click În general, encefalitele sunt date de către virusuri și ele pot să aibă apariție sezonieră, cum ar fi virusul gripal, și avem encefalită cu virus gripal. Encefalitele cu enterovirusuri apar mai mult vara. Avem encefalitele din bolile eruptive ale copilăriei, din rubeolă, rujeolă, care apar odată cu epidemiile acestor boli. Acestea sunt encefalitele date de către virusuri. Cele date de către bacterii nu au o așa mare separare pe anotimpuri, practic, sunt în tot timpul anului, potrivit Doctorul Zilei Un mers incorect poate duce în timp la probleme în tot corpul, iar explicaţia este simplă. Dacă nu avem o călcătură simetrică, forţele de la nivelul coloanei vertebrale se transmit asimetric, iar corpul încearcă să îşi găsească echilibrul. Astfel, apar dureri şi multiple dizabilităţi, cum ar fi scoliozele sau coxartroza, dar şi probleme la articulaţia genunchiului, la menisc, tendoane sau la discurile intervertebrale, notează Click