Utile: Cum creșteți imunitatea copiilor în această perioadă; Un biomarker din salivă poate să fie folosit pentru a detecta riscul obezităţii infantile

Oferiti-le frecvent fructe si legume sau sucuri presate la rece din ele. Fitonutrientii continuti de acestea pot participa la imbunatatirea imunitatii. Mai nou, dietetica moderna foloseste chiar sucuri de fructe sau legume fortifiate cu anumite minerale si vitamine. Studiile arata ca o dieta bogata in fitonutrienti adusa in stilul de viata poate proteja copilul si impotriva unor boli cronice si degenerative ce pot surveni in viitorul sau de adult, precum cancerul, bolile de inima si nu numai, scrie Doctorul Zilei Cercetătorii au identificat o moleculă din salivă care este asociată cu riscul de obezitate în cazul copiilor de vârstă preşcolară. Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Vanderbilt, Statele Unite ale Americii, au desfăşurat un studiu prin care au încercat să identifice o serie de biomarkeri care să indice apariţia obezităţii infantile înainte de indicele de masă corporală. Aceştia au identificat un indicator molecular care este asociat cu apariţia obezităţii în cazul copiilor, relatează Descoperă.ro Medicul Monica Pop a făcut mai multe declaraţii în acest sens şi a oferit public o reţetă menită să sporească iminitatea organismului. „Se estimează că vârful de epidemie va fi săptămâna viitoare. Am o informaţie pe surse, că România este cotată drept una dintre cele mai bine administrate ţări din lume, din acest punct de vedere.” a spus Monica Pop, într-o emisiune potrivit Click Daca vrei si tu sa adopti dieta nutritariana, incepe prin a elimina treptat din alimentatie zaharul rafinat, semipreparatele, carbohidratii simpli din produsele de patiserie si, nu in ultimul rand, bauturile carbogazoase din comert, notează Doctorul Zile i.Nu te speli pe mâini înainte de a merge la toaletă. Bacteriile există nu numai pe colacul de WC, ci peste tot în casă. Asta înseamnă că, dacă nu te-ai spălat de ceva timp, probabil că bacteriile sunt prezente şi pe mâini. Când mergi la toaletă, atingi zone intime pentru care microbii sunt destul de periculoşi. Astfel, spălarea mâinilor înainte de a merge la toaletă este chiar mai importantă decât spălarea de după, conform Click pentru femei