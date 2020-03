Utile: Streaming și cumpărături online în izolare: cum să faci să nu-ți iei țepe pe internet; Cum se pot distra copiii care stau acasă? NASA vine în ajutor

Mulți hackeri văd pandemia drept cel mai util pretext prin care pot să-și ducă la bun sfârșit atacurile cibernetice. De asta ai nevoie în perioada asta de câteva măsuri suplimentare de securitate în mediul online. Pentru asta, Kaspersky vine cu câteva recomandări menite să te țină mai în siguranță pe timp de pandemie și chiar și după ce aceasta se va încheia, potrivit Playtech.ro „Avem nevoie unii de alții și ne putem ajuta vorbind în perioada asta”. Pandemia de coronavirus are un impact global și la nivel emoțional. Apelul la distanțare socială al autorităților pentru a reduce riscul răspândirii coronavirusului înseamnă o creștere a anxietății pentru foarte multe persoane. Psihologul american Lisa Damour a oferit sfaturi pentru a face față stresului și anxietății provocate de coronavirus, dar și pentru a discuta cu cei mici despre pandemie, relatează Libertatea Tableta sau telefonul mobil sunt, din păcate, cele mai folosite dispozitive în rândul copiilor atunci când vine vorba de distracţie în casă. NASA are însă un site special pentru copii, în care aceştia pot fi antrenaţi în o serie de jocuri educative, pot afla o serie de lucruri interesante, pot face puzzle-uri sau pot accesa o serie de cărţi de colorat interactive. Poţi intra în clubul copiilor NASA şi beneficia gratuit de o sumedenie de surprize, informează Descoperă.ro Somnul joacă un rol vital în funcţia creierului, însă efecte au fost înregistrate asupra întregului corp. Multe dintre cele mai strălucite minţi ale lumii sau lideri care au schimbat istoria aveau somnul de după-amiază ca parte obişnuită a rutinei lor zilnice. Un psiholog american şi director al Centrului de reabilitare psihiatrică al Universităţii Harvard, spune că somnul ajută la reducerea semnificativă a cortizolului, hormonul responsabil de stres, notează Adevărul Cimbrul este un agent antiseptic de excepție. Sunt studii care au arătat că acesta conține uleiuri volatile ca timol și carvacol eficiente în tratarea infecțiile respiratorii și fungice. În plus, o mulțime de paste de dinți conțin aceste ingrediente precum și apa de gură deoarece ele au rolul de a proteja împotriva gingivitei, dar combat și placa bacteriană, scrie Doctorul Zilei