Utile: Dacă bucătarul tuşeşte sau strănută pe mâncarea ta, nu vei lua coronavirus; 10 mituri despre aparatul dentar

Bogate în vitamina C și cu puternic efect antiviral. Super-fructele care pregătesc imunitatea. Gustoase, colorate si parfumate, fructele de padure aduc un plus de savoare deserturilor, dar si foarte multe beneficii pentru sanatate. Specialistii ofera o lista cu fructele de padure indicate in anotimpul de tranzitie catre sezonul cald si explica in ce cantitati si sub ce forma trebuie consumate pentru ca efectul sa fie cel scontat. Efectele terapeutice ale fructelor de padure sunt numeroase, insa ele depind de starea in care sunt consumate. Compoturile, dulceturile sau toppingurile cu fructe de padure nu sunt recomandate, intrucat mare parte a vitaminelor si enzimelor se distrug prin preparare la temperaturi de peste 40 de grade C, avertizeaza specialistii. Potrivit unui studiu realizat de un grup de cercetatori ai Universitatii din Copenhaga, pudra de macese este de trei ori mai eficienta decat paracetamolul in reducerea durerii cauzate de osteoartrita si nu produce niciunul dintre efectele secundare neplacute, asociate cu analgezicele obisnuite, scrie Doctorul Zilei