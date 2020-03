Utile: De ce spălatul pe mâini funcţionează împotriva coronavirusului şi a altor patogeni; Primele semne de alarmă că ai putea avea coronavirus

Studiile au arătat faptul că eficienţa acestui gest comun este datorată caracteristicilor săpunului dar şi a alcoolului, altă substanţă care afectează patogenii şi structurii coronavirusului. Dr. Williams explică faptul că atunci când un astfel de virus este analizat la microscop, acesta prezintă serie de extremităţi ascuţite, acestea fiind cele care dau şi numele virusului, sub acestea se află un start de lipide, grăsimi, potrivit Descoperă.ro Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala şi tusea uscată. Unii pacienţi ar mai putea să aibă dureri de cap, congestie nazală, dureri în gât sau diaree. O avertizare medicală recentă semnalează anosmia ca unul din principalele simptome ale infecției cu Covid-19. Pierderea subită a mirosului trebuie să vă pună pe gânduri, scrie Doctorul Zilei Maturitatea şi începutul declinului (25+). Este acea vârstă la care tinerele femei încep să observe schimbări la nivelul organismului lor. Dacă vorbim despre ten, vorbim despre o piele care începe să-şi piardă din strălucire şi din elasticitate. Acest lucru se întâmplă deoarece, după 25 de ani, are loc o încetinire a producţiei de colagen şi de elastină, iar asta duce la apariţia ridurilor fine de sub ochi şi la imperfecţiuni precum petele pigmentare, vergeturile de pe corp sau cicatricele lăsate de acnee, notează Click Duminică va fi cea mai scurtă zi din an. Mulți ar spune că o oră mai puțin de somn nu poate avea un impact atât de mare asupra organismului. Specialiștii, însă, sunt de altă părere, și anume că oamenii ar avea nevoie de nu mai puțin de o săptămână pentru a se adapta la ora de vară, conform Viva După o repriză de plâns, sigur ai observat că te simţi oarecum mai relaxat. Asta se petrece datorită faptului că prin intermediul plânsului corpul tău scapă de substanţe precum cortizolul şi astfel generează endorfine şi analgezice naturale împotriva durerii. În plus, plânsul este o expresie emoţională normală, o reacţie pe care corpul o are atât la nivel fiziologic, cognitiv, emoţional, cât şi social. De cele mai multe ori, plânsul îţi face bine mai ales prin prisma faptului că te ajută să eliberezi hormonii care te împiedică să fii în echilibru, relatează Click