Pentru cunoscători: Cele mai bune citate despre whiskey din toate timpurile

Ernest Hemingway: „Nu amâna niciodată să săruți o fată drăguță sau să deschizi o sticlă cu whiskey"





: „Dormi până târziu, distrează-te, fă nebunii, bea whiskey și condu repede pe străzi pustii fără nimic altceva în minte decât dragoste și să nu fii arestat”„Prea mult din orice este rău, dar prea mult whiskey bun este cu greu destul”„Apa nu e bună de băut. Ca s-o faci băubilă, a trebuit să adăugăm whiskey. Cu efort asiduu, am învățat să-mi placă”(fost mare jucător american de baseball): „Voi cheltui 90% pentru distracție, femei și whiskey irlandez. Probabil că voi risipi celelelte 10%”„Îmi plac whiskeyul bătrân și femeile tinere”„Whiskeyul este o rază de soare lichid㔄Experiența mi-a arătat că singurele unelte de care am nevoie în profesie sunt hârtie, tutun, mâncare și puțin whiskey”„Doresc să trăiesc 150 de ani, dar în ziua morții vreau să am o țigară într-o mână și un pahar cu whiskey în cealaltă”