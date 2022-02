Nutriție și sănătate: Ce să mănânci dacă ți se face foame chiar înainte de culcare

Bananele, bogate in potasiu

Într-o lume ideală, cu toții am mânca o cină gustoasă și sănătoasă. Ar fi urmată de ceva mic și dulce – un pătrățel de ciocolată neagră, poate - și câteva ore mai târziu ne-am întinde în pat pentru un somn bun și odihnitor. Realitatea este mai complicată. Fie că am stat până târziu, fie că am mâncat prea puțin la cină sau chiar fără motiv, ne putem trezi flămânzi chiar la culcare.

Am auzit de nenumărate ori că mâncarea înainte de somn îngrașă, dar din fericire este mai degrabă un mit. Trebuie doar să fii atent la ce anume mănânci. Pentru că e greu să dormi cu stomacul gol și protestând, e bine de știut ce aprobă nutriționiștii pentru o gustare de seară.

Nuci

Când stomacul cere vehement calorii și nutrienți, nucile sunt o alegere bună. Au profil nutritiv bogat: calciu, magneziu, vitamine B, proteine și grăsimi sănătoase ca omega-3 vegetal.

Banane

Nu sunt doar delicioase. Bananele conțin potasiu, relaxant natural pentru mușchi, și puțin triptofan, care contribuie la buna dispoziție. Dar o banană are și cam 15 grame de zahăr, iar zahărul deranjează somnul. Dar zahărul din banane este natural, nu rafinat și probabil că nu o va face. Doar dacă ai alte motive să eviți zahărul, este bine să eviți și bananele.

Alune în ciocolată

Mulți vrem ceva dulce înainte de culcare. Alunele aduc proteine și grăsimi sănătoase, iar ciocolata neagră – acel gust dulce în cantitate potrivită. Dar o ciocolată neagră cu 70-85% cacao vine și cu 80 de miligrame de cofeină. În comparație, o ceașcă cu cafea are 100 de miligrame. Mâncând o mână de alune în ciocolată nu veți ajunge acolo, dar cofeina ne afectează diferit de la unul la altul, așa că aveți totuși grijă să nu exagerați.

Iaurt grecesc cu migdale și afine

Îți dă mai mult de lucru, dar această combinație este echilibrată în proteine, carbohidrați și grăsimi. Carbohidrații sunt în afine (și iaurt), proteinele în iaurt, iar grăsimile în migdale. Aceasta menține echilibrul zahărului în sânge și ne va face să nu ne mai trezim noaptea din cauza nevoii de glucoză.

Despre prăjiturile de orez cu unt de arahide și ciupercile shiitake uscate puteți citi mai multe pe EatThisNotThat

Mai trebuie notat că organismul își face seara „inventarul nutrițional” de peste zi și „notează” ce-i lipsește. Așa că, dacă nu vă place să mâncați ceva chiar înainte de culcare, aveți grijă să consumați suficiente calorii în timpul zilei. Iar dacă totuși corpul are nevoie de un supliment, oferiți-i-l! O gustare delicioasă poate fi foarte plăcută înainte de somnul cel bun.