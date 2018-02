Caru' cu vedete: Anda Adam, adevarul din spatele camerelor de la Exatlon: "Eram paziti de oameni cu pusca. E mult mai rau decat se vede la TV"; Imaginile "picante" cu Meghan Markle, pe care Printul Harry nu ar vrea sa le vada; Oana Lis isi doreste cu orice pret sa devina mama. "Vreau un donator secret"

. "Aceasta competitie este extrem de dura si grea, nu este cum se vede la televizor. Fiecare detaliu conteaza extrem de tare in competitia asta. De cand m-am intors am auzit foarte multe variante. Este mult mai rau decat se vede la televizor. Noi avem o zona limitata in care stam, inconjurati de un gard urias si eram paziti de oameni cu pusti. Acolo este ca un platou imens. Mancam exact ce s-a auzit. La 8 mancam un orez gol. Erau zile in care nu primeam fructe la pranz, primeam abia dupa 12 ore masa de seara. Seara aveam orez fiert cu linte sau naut", a povestit vedeta. "Totul este extrem de strict acolo. Nu aveam voie sa stim nici macar cat este ora. Nu aveau voie sa ne spuna cat este ceasul. Invatam sa citim ceasul dupa soare", a mai adaugat aceasta, citata de Wowbiz.ro. Dupa ce Meghan Markle a spus "Da"cererii in casatorie a Printului Harry, fosta actrita si-a sters conturile de Instagram si Twitter. Eticheta regala britanica ii obliga pe membrii Casei Regale sa nu foloseasca aceste retele de socializare pentru uz personal. Totusi, cateva fotografii Meghan, in ipostaze sexy, tot mai circula pe Internet. Sunt imagini pe care Harry nu ar vrea sa le vada publice, dar in era Internetului, este greu sa-ti stergi complet trecutul. Tabloide precum Daily Star au sustras cateva dintre cele mai "picante" imagini cu bruneta, care acum revin in atentia publicului. Fie ca apare pe plaja in costum de baie, intr-o pozitie de yoga, foarte sexy, sau in pijamale, in dormitor, bruneta a dorit cu ardoare sa scape de imagini. Cu siguranta nu ar vrea ca Regina Elisabeta a II-a sa dea din intamplare peste fotografiile "compromitatoare", potrivit Click. Bruneta este alergica la parul animalului, asa ca medicii i-au interzis sa mai stea in preajma lui. "A fost dureros, mi-a sfasiat inima. Doctorul mi-a spus ca nu mai am voie sa stau in prezenta ratonului. Doamna doctor nu stia. I-am spus ca am un catel de 8 ani si un raton, care nu este totusi un animal destul de obisnuit. Eu in urma cu cateva luni am dezvoltat o alergie care se agrava de la o zi la alta. Era la parul de raton. Mancarimi, ochii umflati si incontinuu imi curgeau, nu mai respiram pe nas, dar am zis ca mi-am dorit acest animalut si nu pot sa ma despart de el pentru o alergie", a spus Adelina Pestritu la tv. "Doamna doctor m-a sfatuit sa gasesc cea mai buna varianta pentru acest raton. Se poate agrava starea mea de sanatate. Este prioritar sa duci sarcina la capat si sa aduci pe lume un bebelus sanatos. Vezi care e cea mai buna varianta", a mai spus aceasta, potrivit Libertatea. Oana, inca sotia lui Kamara, a dezvaluit, la o emisiune tv, ca baietelul ei si al artistului sufera de o boala grava. S-a nascut la 36 de saptamani si sufera de paralizie cerebrala. Oana a izbucnit in plans, imediat ce a inceput sa faca dezvaluirile. Sotia lui Kamara a aparut la wowbiz, pentru a vorbi despre relatia ei cu artistul Kamara, care inca ii este sot, desi divortul pare iminent. Oana a povestit cum relatia dintre ei s-a racit si a dat un exemplu, cand Kamara era plecat cu nationala artistilor si nu a fost de fata cand sotia lui a nascut. "M-a deranjat cum a pus problema. I-am spus ca sunt ceva probleme, dar el mi-a zis ca are a doua zi finala la fotbal... Apoi mi-a spius ca nu poate schimba biletele de avion... Asta m-a deranjat, ca s-a gandit intai la finala de la fotbal", a spus Oana, scrie Cancan. Oana Lis isi doreste cu orice pret sa devina mama, chiar daca sotul ei nici nu vrea sa auda. Vedeta vrea un donator secret si este mai hotarata ca niciodata sa faca pasul important. "Am fost la ginecolog. O sa il cheme Big. Sunt suparata ca Viorel nu m-a intrebat ce am facut la ginecolog. Nu sunt insarcinata. Am fost la un control. Sunt niste analize. As vrea eu sa fiu insarcinata, ar fi frumos. Ar fi o minune Dumnezeiasca. Eu imi doresc sa ma inseminez, el nu e de acord, eu o sa vin intr-o zi acasa inseminata. Vreau cu donator secret", a spus Oana Lis. "Mi-a fost frica de dimineata, inainte sa merg. M-am dus singura. Important e ca sunt bine. Cand avea vreo 60 de ani Viorel m-a rugat sa facem un copil. La inceputul relatiei nu a vrut niciunul dintre noi copii", a mai spus aceasta, citata de Libertatea.