Caru' cu vedete: Anda Adam, operata de urgenta; Bebe Cotimanis, prins in tandreturi cu amanta; Tania Budi, femeia care nu imbatraneste niciodata

Viata lui reala pare facuta dupa un scenariu palpitant! Bebe Cotimanis a socat pe toata lumea cand a fost fotografiat in tandreturi cu o alta femeie decat sotia lui. Actorul este implicat sentimental cu o colega de breasla, cu care culmea, joaca in piesa de teatru "Old Love", pusa in scena la Teatrul "Alexandru Davila" din Pitesti. Fostul jurat de la "Romanii au talent" traieste la intensitate maxima, iar "vinovata" de starea lui de bine este o frumoasa actrita cu ochi verzi, cu care Bebe Cotimanis joaca intr-o piesa de teatru cu un titlu de telenovela, nicidecum sotia cu care s-a casatorit in mare secret in 2014, scrie Click Oana Sarbu este una dintre cele mai discrete vedete din showbiz-ul romanesc. Cu toate acestea, vedeta a facut publice imagini cu ea in costum de baie. Oana Sarbu a scos din sertarul cu amintiri fotografii rare, cu ea in costum de baie, imagini rar vazute cu binecunoscuta artista. Oana Sarbu, care a spus care a fost cel mai greu moment din viata sa, este extrem de atenta la imaginea sa si nu se afiseaza in ipostaze sexy si asta in ciuda faptului ca, in urma cu ani, aparea in sanii goi alaturi de Stefan Banica Junior intr-unul dintre filmele din seria Liceenii, informeaza Libertatea. ndreea Marin s-a fotografiat fara pic de machiaj, demonstrand ca arata foarte bine si complet natural. "Zana Surprizelor" are 43 de ani, dar nu am putea sa ghicim acest lucru daca nu l-am sti, avand in vedere aspectul fizic deosebit al vedetei. "Buna dimineata, Soare! Unde te ascunzi, nastrusnicule? In inima mea?! Iesi afara, straluceste pe cer, sa ne bucuram cu totii de tine!", a scris Andreea Marin pe Facebook. Poza si textul care au insotit fotografia "Zanei" au adunat mii de like-uri pe reteaua de socializare. "Minunata si fara machiaj", a comentat o doamna, parerea ei fiind impartasita de multe alte persoane. Andreea Marin a marturisit, recent, ca i-ar placea sa devina din nou mama. "Zana" are o relatie cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, conform Cancan. Anda Adam a fost nevoita sa suporte o interventie chirurgicala de urgenta, dupa ce a fost eliminata dintr-o competitie sportiva, care face obiectul unui show de televiziune. Indragita vedeta a anuntat vestea dramatica pe contul sau de socializare. Anda Adam a fost eliminata din competitia Exatlon Romania, difuzata pe postul de televiziune Kanal D. Vedeta a acuzat dureri la unul dintre genunchi, iar diagnosticul este socant: ruptura acuta de ligament, precizeaza EVZ. Actrita, prezentatoare sau femeie de afaceri, fermecatoarea Tania Budi a cucerit pana la cei 50 de ani, pe care ii implineste azi, 6 februarie, tot ce si-a dorit! Vedeta, care se ocupa acum de 3 afaceri, este la fel de sexy ca in tinerete, cand fermeca barbati celebri pe banda rulanta. Tania Budi s-a remarcat la Televiziunea Romana cand, pentru o perioada, a fost una dintre crainicele postului national. A absolvit trei facultati: Jurnalism, Matematica si, la 40 de ani, a facut si Facultatea de Teatru, anunta Click