Caru' cu vedete: Amalia Enache, criticata ca a denigrat public o tanara care a refuzat sa-i imprumute o jucarie fetitei sale; Reactia iubitei lui Catalin Cazacu dupa ce s-a vehiculat ca el ar fi cuplat cu Claudia Pavel; Confruntare intre sotia si amanta lui Kamara! "Azi poti fi, maine poti sa nu mai fii!"

Aflata in sala de asteptare din aeroport, stirista a povestit pe Facebook cum o tanara aflata pe scaunul din fata ei, si care avea un urs de plus in brate, nu a vrut sa-i imprumute jucaria fetitei sale. Mai mult, din dorinta de a-i oferi tinerei "un exemplu de altruism", Amalia Enache decide "sa o faca celebra" pe femeia "cu extensii, geaca roz si pantaloni de latex", postand poze necenzurate cu ea pe Facebook. "Nu se poate sa faci public shaming cu un om doar pentru ca nu a vrut sa ii dea un bun personal copilului tau! Nu, copilului tau nu i se cuvine tot ce vede", a scris jurnalista Oana Dobre Dimofte, potrivit Adevarul. De mai bine de 14 ani, cantareata are tot timpul la ea bijuteria care ii poarta noroc. O tine fie la vedere, fie in geanta, in functie de vestimentatia pe care alege sa o etaleze. "Am o cruciulita de aur de la mama, pe care am primit-o cadou, asa ca un semn de iubire si sa am un pandantiv sau un lucru de la ea, care sa imi poarte mereu noroc si sa simt ca ma vegheaza tot timpul", a declarat, pentru Libertatea , Alina Eremia. Cantareata isi aminteste ca evenimentul a avut loc in jurul varstei de 10 ani, cand, ca orice domnisoara obisnuia sa admire astfel de obiecte.Sotia si amanta lui Kamara s-au confruntat intr-o emisiune de seara. Sotia lui Kamara este deranjata de faptul ca amanta sotului ei petrece timp cu copilul ei. "Ai o atitudine foarte obraznica si esti de putin timp in viata lui Kamara. Eu sunt inca sotia lui" i-a spus Oana, Madalinei. "Esti sotia lui numai in acte", i-a dat replica amanta lui Kamara. "Nu inseamna ca daca esti cu el de o luna ca ai o relatie serioasa. Esti in viata noastra pentru ca ti-am permis eu, asa cum nici Kamara nu m-a lasat sa-l prezint pe Leon unor barbati, pana ce nu voi avea o relatie serioasa", i-a dat replica, acid Oana. Kamara a intervenit telefonic, extrem de nervos si emotionat si a izbucnit in lacrimi, informeaza Cancan. Miercuri, Maria Constantin a avut de sustinut ultimul examen-recital la facultate. Solista si-a facut cateva poze inainte de sustinerea examenului, langa pian. pentru examen, Maria Constantin, care luna trecuta a divortat de cel de-al doilea sot al sau, omul de afaceri Marcel Toader, a ales o rochie super sexy. Blonda a ales o rochie de culoare nude, cu insertii negre, lunga, dar foarte provocatoare in partea din spate. Tinuta aleasa de Maria Constantin i-a lasat acesteia tot spatele gol, aparitia ei fiind una extrem de provocatoare, potrivit Libertatea. Apropierea dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel a ridicat multe semne de intrebare in randul telespectatorilor fideli ai emisiunii si nu numai. Si acasa, printre apropiatii lor, prietenia lor este suspecta. Nu sunt putini cei care chiar cred ca intre ei s-a infiripat o idila, iar Anda Adam a lasat sa se inteleaga ca cei doi se inteleg minunat. Deranjata de toate comentariile care pun la indoiala fidelitatea motociclistului, iubita oficiala a sportivului a transmis un mesaj scurt, dar cuprinzator. "#mood #chilltime #pacatcaprostianudoare", a scris ea pe Facebook, la descrierea unui selfie, mesaj in urma caruia apropiatii au sarit sa o incurajeze si i-au transmis complimente, informeaza Click.