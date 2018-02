Caru' cu vedete: Brigitte Sfat si Ilie Nastase divorteaza; Lora este insarcinata? Imaginea care a dat-o pe artista de gol; Adela Popescu si Cove si-au aruncat vorbe acide la TV

Dupa o perioada in care a lipsit din peisajul mediatic, Brad Pitt a fost surprins de paparazzi luni, in timp ce discuta cu un doi soferi, in urma unui accident de masina. Accidentul a fost unul minor, fara a se solda cu pagube materiale mari sau cu vreo leziune. Actorul in varsta de 54 de ani a fost fotografiat la scurt timp dupa accident, in Los Angeles, in timp ce facea schimb de acte cu ceilalti doi soferi implicati. Starul era la volanul unei masini Tesla gri in momentul in care a avut loc nefericita intamplare, dar totul pare ca s-a rezolvat in cateva minute, pe cale amiabila, informeaza Click Cu trei luni inainte sa aiba loc cununia civila, Bianca Rus a ajuns pe masa de operatie, unde o echipa de medici i-au facut o operatie de micsorare a stomacului. Inainte sa i se faca interventia chirurgicala, artista care a pierdut lupta cu kilogramele a inceput sa planga de frica. In cadrul interviului oferit azi, intr-o emisiune TV, cantareata a dezvaluit cate kilograme a slabit la o saptamana dupa ce si-a taiat stomacul. "Da, sunt cea mai pregatita. Am venit cu prietena mea, cu mama si cu iubitul meu. (....). Am venit cu un bagaj special: prosop cu paiete, farduri, papuci cu blanita", a spus artista in cadrul unui interviu acordat la "Teo Show", citata de Cancan Brigitte Sfat divorteaza de Ilie Nastase. Focoasa bruneta se pare ca nu a mai rezistat si a depus deja cererea de divort. Brigitte Sfat si Ilie Nastase au avut parte in ultimii ani de o casnicie cu multe suisuri si coborasuri. Cei doi ba s-au certat, ba s-au impacat, insa acum lucrurile se pare ca au ajuns la final.Brigitte Sfat, care a marturisit ca l-a inselat pe Ilie Nastase in trecut, a depus actele de divort la Judecatoria Sectorului 1. Dosarul a fost depus in data de 7 februarie anul acesta, scrie Libertatea. Fanii celebrei cantarete Lora sunt in alerta. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe o retea de socializare. In imagine Lora apare alaturi de iubitul ei. Cei doi sunt foarte fericiti impreuna si toata lumea se asteapta sa ajunga la altar si sa aiba un bebelus. In fotografia buclucasa, Lora si partenerul ei de viata imbratisati, iar Ionut ii tine mana pe burtica iubitei lui. De la acesta imagine au pornit speculatiile cum ca Lora ar fi insarcinata, conform EVZ. Editia de astazi de la "Vorbeste Lumea" a inceput cu o cearta exploziva intre cei doi moderatori! Adela Popescu l-a luat la rost pe colegul ei de prezentare, dupa ce la TV au inceput sa ruleze poze nepotrivite in care aceasta aparea. In toate fotografiile, actrita aparea in ipostaze asa cum nu si-ar dori nici macar un om simplu, mai ales o persoana publica. Cei doi si-au spus cuvinte acide spre surprinderea telespectatorilor. La scurt timp dupa ce a salutat telespectatorii, Adela Popescu a inceput sa-l certe pe Gabriel Coveseanu, cunoscut sub numele de Cove, in timp ce tinea un facalet in mana. Prezentatoarea ii cerea explicatii pentru unele dintre pozele pe care i le-a facut si care par facute de un copil, nu de un om matur. Asta pentru ca vedeta ori are capul taiat, ori i se vad doar picioarele sau are ochii inchisi, arata Cancan.