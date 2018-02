Caru' cu vedete: Confruntare intre nevasta si amanta lui Kamara; Mihaela Radulescu vorbeste despre prima experienta sexuala; La 54 de ani, Mihaela Tatu se intoarce in televiziune

Noi detalii picante ies la iveala in triunghiul amoros Oana-Kamara Ghedi-Madalina. Sotia si amanta artistului s-au confruntat in direct la tv si din discutia lor s-a aflat ca amanta cantaretului a avut grija de copilul bolnav al cuplului! Leon are aproape patru ani si merge periodic la sedinte de terapie pentru ca are paralizie cerebrala si nu este independent. Sotia lui Kamara traieste o adevarata drama. A nascut un copil bolnav si se lupta si acum pentru ca micutul sa se recupereze. In timpul in care a facut tot posbilul sa-i ofere toata atentia fiului ei, solistul si-a vazut de cariera artistica si ar fi "uitat" sa fie sprijin moral pentru sotia casnica, relateaza Click. Diva de la Monaco a vorbit intr-un interviu mai vechi pentru revista Tabu despre prima sa experienta sexuala si a marturisit ca nu a fost nimic grozav, poate din cauza partenerului, care era un adolescent complexat. "Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate si aproape ca eu am provocat "experienta". Iubitul meu ma tot saruta, ma tot ametea, dar era mult prea timid pentru planurile mele. Am preluat conducerea, urmandu-mi instinctul, caci experienta nu exista, eram mult mai libera decat el, care era oarecum ingrozit de ideea dezvirginarii. Am consumat intamplarea, nu mi s-a parut nimic grozav, poate si pentru ca am avut ghinionul sa incep cu un barbat stangaci si complexat, in fine, un adolescent chinuit, oarecum de familie, care, cred, ca si astazi are probleme la asternut (sa ma scuze!)", marturisea Mihaela Radulescu, citata de Cancan. Liviu Varciu si Vica Blochina s-au ales cu picioarele julite la show-ul de televiziune Asia Express, de la Antena 1. Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va tine telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00. In cei 5000 de kilometri parcursi, vedetele au adunat o multime de amintiri, unele foarte frumoase, altele dureroase, la propriu. O astfel de experienta este cea prin care au trecut Vica Blochina si Liviu Varciu. Celebritatile au acceptat provocarea Asia Express pentru a-si testa limitele si asta s-a si intamplat. Alaturi de ceilalti concurenti, Liviu Varciu si Vica Blochina au trait aceasta experienta la maxim. Cei doi au indurat suferinta fizica fara ca macar sa scrasneasca, conform Libertatea. Ma confrunt de 6 luni cu o depresie moderata si o anxietate crescuta. Nu cred ca este din cauza varstei. Am cautat solutii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frica sa ma indrept in zona de medicamentatie si prefer sa merg in continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditatie si exercitii de respiratie. Nu mai am rabdare, nu mai am toleranta sa vorbesc cu psihoterapeuti pentru ca am vorbit destul. Vreau o scurtatura. Eu vorbesc zilnic cu Irina, cu prietenii apropiati, cu persoane care au trecut prin asta, dar mi-e greu sa ma mobilizez. N-am motivatie sa fac sport, desi am un abonament care ma asteapta de un an de zile sa-l consum", a declarat Razvan Fodor in cadrul emisiunii Love is Fun de pe pagina de Facebook a revistei A List Magazine, noteaza Click. "De ceva vreme astept inagurarea Fermei vedetelor si in casele voastre. Acest proiect mi-a adus indeplinirea uneia dintre dorinte - aceea de a vedea cum se descurca oameni dragi mie intr-un "autentic" reality-show. Mai mult decat atat, mi-a fost satisfacut spritul ludic pentru ca mi-a dat posibilitatea sa ma joc si sa joc un personaj, din perspectiva mea, taaare simpatic. Ceea ce mi-as dori ar fi sa nu care cumva sa pierdeti vreo intalnire cu Ferma Vedetelor pentru ca nicio zi nu seamana una cu cealalta. Apoi, sunteti norocosi - aveti posibilitatea sa vedeti vedete in ipostaze inedite, decurcandu-se in situatii limita. Va astept sa faceti cunostinta cu Marioara si sa vedeti cu ochii vostri cat de departe poate ajunge!", a declarat Mihaela Tatu intr-un comunicat de presa, potrivit Cancan.