Caru' cu vedete: Doi actori celebri de la Hollywood au fost iubiti; O cantareata a patit rusinea! I s-au vazut partile intime cand cineva i-a calcat pe rochie; Inca un divort in showbizul romanesc

O cantareata americanca a fost pe cale sa ramana complet dezbracata dupa ce un barbat a calcat din greseala pe trena rochiei sale. Un moment scurt, dar cat se poate de revelator, in care le-a aratat celor prezenti la eveniment mai mult decat ar fi trebuit. Cantareata Halsey (23 de ani), pe numele sau adevarat, Ashley Nicolette Frangipane, a purtat o tinuta foarte sexy, o rochie despicata foarte mult, pana deasupra coapsei stangi si, in combinatie cu o lenjerie intima minuscula, nu este greu de imaginat ce priveliste au oferit partile ei intime atunci cand un barbat din spatele ei a calcat pe trena ei, scrie Click Inca un divort in showbizul romanesc. Dupa 20 de ani de casatorie, Aurel Tamas si sotia sa, Marieta, s-au despartit. Insa in termeni civilizati, fara scandal. Mai mult, cei doi au ramas in relatii foarte bune. Aurel si Marieta au impreuna un baiat, Antoniu Aurel Tamas, in varsta de 17 ani. Acesta practica, in prezent, tenisul. Cei doi s-au casatorit in 1991. In prezent, Aurel Tamas se afla intr-un turneu in SUA. A sustinut spectacole in Seattle, Los Angeles, San Francisco, Cleveland, Detroit, Florida ori New York, informeaza Cancan Randi a ramas fara permisul de conducere dupa ce politistii l-au surprins conducand cu viteza mare. Din pacate, atunci cand a semnat procesul verbal, artistul nu a stiut ce semneaza exact, crezand ca oamenii legii i-au dat doar puncte de penalizare. Randi a fost amendat si cu suma de 600 de lei si i-a fost luat permisul, urmand ca in perioada urmatoare sa fie doar pasager. "Imi place sa conduc, dar nu mai am permis. Eram in drum de la Galati spre Bucuresti. Am semnat procesul verbal. Mi-a dat amenda 6 milioane. Si zic: mi-ati luat si puncte, nu? Imi spune: nu, nu ti-am luat puncte, ti-am luat carnetul. Eu nu am stiut ce semnez", a spus Randi la o emisiune, dupa ce a ramas fara permis, potrivit Libertatea. Dan Capatos se afla in razboi cu Andreea Marin, una dintre cele mai apreciate femei din televiziunea romaneasca. Prezentatorul de la Antena 1 a dezvaluit motivul pentru care s-a certat cu Andreea Marin. Dan Capatos a relatat un moment care a avut loc in urma cu mai multi ani si care a aprins scanteia conflictului dintre el si "Zana Surprizelor". Potrivit prezentatorului, cearta a fost provocata de faptul ca Andreea Marin s-a impiedicat in timpul filmarilor la o emisiune de monden. Pentru ca incidentul nu a fost taiat la montaj, Zana s-ar fi suparat foc. Ba mai mult echipa ar fi ironizat-o afirmand ca aceasta a cazut la fel ca in videoclipul lui Stefan Banica Jr, anunta EVZ. Producatorul Quincy Jones a dezvaluit ca Marlon Brando, unul dintre sex-simbolurile masculine din urma cu jumatate de secol, a intretinut relatii sexuale cu trei barbati. Acestia sunt James Baldwin, scriitor, Marvin Gaye, cantaret, si Richard Pryor, considerat cel mai mare artist de stand-up comedy din istoria Hollywood-ului. Informatia a fost confirmata de Jennifer Lee Proyr, vaduva lui Richard, care a confirmat informatia. "Erau anii 70, erau droguri peste tot. Daca aveai destula cocaina puteai sa faci dragoste cu un calorifer si dimineata sa ii trimiti flori", a spus aceasta. Marlon Brando este cunoscut de publicul larg din celebrul film "Nasul", acolo unde interpreteaza rolul principal, pentru care a primit Oscarul, noteaza Cancan.