Caru' cu vedete: Anca Surdu, sportiva sexy de la Exatlon are un iubit celebru; Relatia cu Cream i-a fost fatala...A rupt logodna cu popularul concurent de la Exatlon; Fostul Principe Nicolae si sotia lui, sedinta foto spectaculoasa. Ipostazele in care nu au mai fost vazuti

. Tania Budi si-a sarbatorit ziua de nastere la Paris. Fanii au admirat-o in toata splendoarea pe retelele de socializare, unde a pozat in pantaloni de latex si o un top negru. Tania Budi arata la fel de bine ca intotdeauna. De ani buni se metine la 55 de kilograme, la o inaltime de 1,70. Secretul ei? Iti tine mereu greutatea sub control: "Nu iau mai mult de 1 kg niciodata, fiindca imediat intru in alerta si scap de surplus". Tania este face mult sport si este foarte atenta la dieta. "Am ajuns o data si la 60 kg, dar nu-mi placea cum aratam", spune aceasta, citata de Perfecte.ro Fostul Principe Nicolae si sotia lui, sedinta foto spectaculoasa, la scurt timp dupa ce s-au casatorit. Pictorialul este unul elegant, iar fotografiile au fost facute publice chiar de nepotul Regelui Mihai pe contul de socializare. Una dintre imagini insa, a atras atentia tuturor. Sotia fostului Principe Nicolae a pozat in costum popular. Pe langa tinutele moderne, Alina Binder, actualmente Medforth-Mills, a pozat si in costum popular, amintind de fotografiile realizate de strabunica, de stra-strabunica si de stra-stra-strabunica lui Nicolae, respectiv de Regina Elena, Regina Maria si Regina Elisabeta, noteaza Libertatea. . Anca Surdu, dubla campioana mondiala si europeana la gimnastica aerobica, a acceptat sa participe la Exatlon. Anca a lasat acasa nu numai rude si prieteni, dar si un iubit celebru. Este vorba despre Silviu Pasca, fost concurent la "Vocea Romaniei", actual membru de incredere al echipei lui Smiley. "Anca e iubita mea de 2 ani. Cred ca daca mi-as pune ambitia as face fata si eu acolo, dar in ritmul meu. Sa termin circuitele, dar in timpul meu, pentru ca eu sunt ardelean comod. E greu fara ea, e departe, dar e bine pentru ea ca e acolo.", a povestit Silviu Pasca pentru Click. Participarea la show-ul Exatlon i-a provocat sfarsitul relatiei. Catalin Cazacu a fost parasit de iubita lui, Ana Roman, dupa ce sportivul a flirtat de nenumarate ori cu Claudia Pavel, coechipiera sa. Initial, iubita lui Catalin spunea ca nu vrea sa ia o decizie pana cand nu discuta cu el, insa reactia acestuia dupa plecarea cantaretei i-a pus capac Anei, care a decis sa ii papucii. Potrivit apropiatilor celor doi, bruneta este foarte afectata de toata aceasta situatie si considera ca motociclistul nu a respectat-o asa cum ar fi trebuit, punand-o intr-o ipostaza neplacuta. Astfel, ea a decis ca este mai bine ca fiecare sa isi vada de viata lui. Ana a inceput deja sa iasa in lume, zilele trecute a fost in club, iar acum este in vacanta, in Dubai, alaturi de prietenele ei, informeaza Cancan. . Alina Eremia si-a surprins prietenii virtuali cu un nou look care a fost apreciat, si deopotriva, criticat de prietenii ei virtuali. Artista este cunoscuta pentru rolul in serialul de succes "Pariu cu viata", iar mai apoi, dupa ce s-a lansat pe piata muzicala, pentru piesele care au intrat imediat in top. Recent, Alina s-a fotografiat pentru promovarea noului videoclip si a renuntat la aspectul cu care si-a obisnuit prietenii virtuali si si-a pus o peruca cu breton. "Selfie de la filmarile noului videoclip! Doar cateva zile pana o sa il vedeti si voi!", a scris Alina Eremia pe Instagram, in dreptul fotografiei. "Iti sta super", "Arati bine cu breton", au fost unele dintre mesajele pozitive pe care le-a primit artista, potrivit Click.