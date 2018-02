Caru' cu vedete: Total schimbata! Cum arata Gina Pistol cand a intrat in showbiz, inainte de operatiile la nas si buze; Bianca Dragusanu, facuta praf de o vedeta: "Sefa silicoanelor munceste gratis la Kanal D"

Bianca Dragusanu a fost pusa la zid de fostul asistent Tv al lui Dan Capatos, Mircea N. Stoian. Fostul prezentator a facut dezvaluiri surprinzatoare pe blogul sau, unde a denigrat-o pe Bianca si i-a negat vehement meritele de a fi in fruntea emisunii "Te vreau langa mine", prezentata candva de Gabriela Cristea. Mircea N. Stoian sugereaza pe blogul sau ca Bianca Dragusanu, "mama implanturilor si sefa silicoanelor din Romania", prefera sa munceasca pe gratis la Kanal D, numai de dragul de a-si face imagine, informeaza Click. Kevin Hart este un celebru actor, scenarist si comediant. Celebrul artist este impresionat de comportamentul fiului sau, din fiecare dimineata. Marturisirile barbatului ne duc cu gandul ca in familia sa se intampla fenomene paranormale. De altfel, actorul si-a filmat fiul si a postat imaginile pe contul personal de socializare. Dupa care a scris si un mesaj emotionant. "Eu si sotia mea sunt siguri ca mama si bunica mea discuta cu fiul meu in fiecare dimineata. El se uita intotdeauna in sus si are cele mai fericite conversatii cu cei doi ingeri din rai. Acestea sunt momentele din viata care definesc fericirea, dragostea...", a scris actorul in dreptul unei filmari cu fiul sau, potrivit Cancan Gina Pistol a inflorit de cand are o relatie stabila cu Smiley. Desi relatia nu a fost asumata oficial de artist, intreaga presa speculeaza pe baza celor doi. In trecut, vedeta tv a mai avut relatii cu barbati celebri, Alin Cocos, fiul milionarului Dorin Cocos, fiind ultimul pe lista. De altfel cu acesta existau chiar zvonuri ca ar urma si o casatori. Doar ca el a decis sa inceapa o relatie cu un alt fotomodel de Dorobanti, Monica Orlanda. Gina Pistol este, insa una dintre aparitiile feminine care a rezistat in timp. Ea a aparut in showbiz-ul autohton la inceputul anilor 2000 si a devenit cu adevarat celebra odata cu aparitia in revista Playboy, noteaza EVZ. Andreea Berecleanu are o silueta de vis, dar asta nu inseamna ca prezentatoarea tv nu a avut probleme cu kilogramele in plus. Stirista Antena 1 a slabit zeci de kilograme dupa ce a nascut-o pe fiica sa, Eva. De atunci, vedeta radiaza, dar a povestit ca au fost si momente in care s-a speriat cand s-a privit in oglinda. O imagine cu Andreea Berecleanu (42 de ani) din urma cu aproape 17 ani a fost facuta publica de Cristi Brancu. Realizatorul tv a reusit sa o fotografieze pe vedeta la maternitate cand a devenit pentru prima data mama cu Eva. Pe atunci, stirista era tunsa scurt si luase 35 de kilograme, conform Click. Mihaela Radulescu arata si se simte ca la 20 de ani, in ciuda faptului ca a ajuns la 48 de ani. Mihaela Radulescu este intr-o forma ficia de zile mari. Pasionata de sport si cu o viata foarte activa, vedeta are o forma fizica de invidiat. Are un trup cu forme care le-ar face invidioase si pe tinerele de 20 de ani. Nici nu zici ca diva de la Monaco a ajuns la 48 de ani. In ciuda faptului ca are un program extrem de incarcat, Mihaela Radulescu are timp de orice. Intr-o fotografie pe care a postat-o pe contul sau de pe o retea de socializare, Mihaela Radulescu apare alaturi de fiul ei, Ayan, copil pe care il are din mariajul cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg, informeaza Libertatea.