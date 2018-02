Caru' cu vedete: De ce dormea Anda Adam dezbracata la Exatlon Romania. Andreea Mantea a dat-o de gol; Antonia si Alex Velea, goi in pat. Imagini cu cei doi, de Sfantul Valentin; Bianca Dragusanu si Victor Slav, pusi in fata unor intrebari "picante" de Valentine's Day: "Unde ati conceput copilul?"

La Exatlon Romania, artista obisnuia sa dorma fara haine pe ea, in ciuda faptului ca stia ca este filmata non-stop. Andreea Mantea a dezvaluit care a fost motivul: "Eu am intrebat-o pe Anda cand s-a intors: "femeie, de ce dormeai asa daca stiai ca esti filmata". "Iar ea mi-a raspuns: "Andreea, acolo nu aveam multe haine.Toate hainele erau ude si miroseau foarte urat. Le spalam eu, dar ploua incontinuu si nu aveam cu ce sa ma imbrac", a mai declarat Andreea Mantea, citata de Libertatea. . Claudia Pavel a ajuns sa fie judecata si criticata din toate partile dupa ce s-a zvonit ca ar fi inceput o relatie amoroasa cu Catalin Cazacu, care ar fi deja implicat intr-o alta poveste de dragoste. Exista insa si persoane care sar in apararea cantaretei, iar ea a publicat mesajul de sustinere al admiratoarei sale. "Haideti doamnelor sa va permiteti un pic de fericire! Sa nu mai stati in casnicii si relatii esuate, in care barbatii asa-zisi ai vostri mereu vor cauta fericirea in alta parte, pentru ca pozati in sfinte", scrie in mesajul de sustinere a Claudiei, scrie Click . Cei doi artisti au renuntat la inhibitii si si-au surprins fanii de Sfantul Valentin. Prietenii virtuali au reactionat imediat. Antonia si Alex Velea s-au fimat in intimitate si le-au aratat tuturor imaginile din pat. Este pentru prima data cand cei doi artisti sunt atat de indrazneti. Cei doi sunt dezbracati, Alex Velea este acoperit doar e un cearsaf, in timp ce Antonia apare in lenjerie intima. Recent, Antonia a comentat despre divortul de Vincenzo Castellano, tatal fiicei ei, Maya. Despre actualul ei partener de viata, cantareata a avut numai cuvinte de lauda. "El a fost dintotdeauna un tatic si m-a ajutat mereu cu copiii", spune Antonia, citata de Libertatea. In cadrul emisiunii "Te vreau langa" mine si-a facut aparitia Cupidon, care a avut o surpriza si pentru prezentatoarea emisiunii, cu ocazia Valentine's Day. Cupidon a dus-o pe Bianca Dragusanu la paravan, acolo unde o astepta Victor Slav cu un buchet mare de tradafiri. Cupidon le-a pus intrebari mai "picante" legate de relatia lor. Intrebati cine a fost cel care a "dat" primul sarut, Bianca Dragusanu a raspuns fara rezerve: "Cred ca in urma cu 5 ani, bineinteles, ca el mie...". Urmatoarea intrebare i-a amuzat pe amandoi: "Unde ati conceput primul copil?". "Primul copil a fost conceput departe de tara, intr-un concediu, in Cancun", a dezvaluit Victor Slav, potrivit Cancan. . Pasionata de sport si impartasind cateva momente din antenamentele sale cu prietenii de pe Instagram, nu e de mirare ca Michelle a reusit sa se mentina in forma la cei 54 de ani ai sai. Surprinsa alaturi de fiica sa cea mare, Malia, si de o intreaga trupa, fosta Prima Doamna a fost fotografiata putin mai dezbracata decat eram obisnuiti, in sutienul de la costumul de baie, cu o pereche de blugi scurti si cu o camasa descheiata pe deasupra, lasandu-si la vedere abdomenul tonifiat, dar si picioarele fara pic de celulita, scrie Ok Magazine.