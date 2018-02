Caru' cu vedete: Scandal in familia Clejanilor? Viorica, batuta de Ionita; Loredana Groza a dezvaluit misterul operatiilor estetice; Mihai Bendeac a facut anuntul: "Inchid o perioada a carierei mele! A fost frumos, dar..."

Andreea Mantea nu mai prezinta emisiunea "Se striga darul", de la Kanal D, iar acum s-a aflat cine ar putea sa o inlocuiasca si sa prezinte show-ul TV alaturi de Mihai Mitoseru. Conform click.ro, printre cele preferate sa ii ia locul Andreei Mantea se afla cantareata Andreea Banica, care de altfel a si moderat emisiunea "Bravo, ai stil" de la Kanal D, si Rocsana Marcu, care de anul trecut a ramas fara emisiune, dupa ce a plecat de la Antena Stars. Motivul principal pentru care bruneta nu mai prezinta emisiunea "Se striga darul" este ca vedeta isi doreste sa petreaca cat mai mult timp in compania fiului ei, David, pe care il are impreuna cu Cristian Mitrea, noteaza Cancan. Dani Otil (37 de ani) este cunoscut pentru umorul sau si pentru perechea comica pe care o formeaza alaturi de colegul de emisiune, Razvan Simion. In ciuda faptului ca scrie destul de des pe pagina sa personala de Facebook tot felul de intamplari din viata sa, el evita sa vorbeasca despre aspectele situatiei sale amoroase. De aceasta data a facut o exceptie si, cu cateva zile in urma, a devaluit care este cea mai mare dorinta a sa. Dani Otil viseaza sa devina tata, desi inca nu a intalnit-o pe cea care va fi mama copiilor sai. Prezentatorul a dezvaluit in cadrul matinalului pe care il modereaza alaturi de Razvan Simion ca se gandeste la momentul in care va deveni tata si va trebui sa il invete pe cel mic lucrurile elementare, scrie Click. De ziua sa de nastere, Viorica de la Clejani a vorbit despre minunata sa familie, dar si despre relatia cu sotul sau. La randul sau, Ionita de la Clejani a spus ca mai obisnuia sa-i aplice Vioricai anumite corectii, insa, cu toate acestea, isi face sotia fericita, iar aceasta din urma nu are motive sa se simta nefericita. Cu zambetul pe buze, Viorica de la Clejani a sustinut pentru emisiunea "Xtra Night Show" ca sotul sau nu este tocmai persoana care recita poezii in semn de dragoste, potrivit spynews.ro. "E o vorba pe care o spunea tata mare, e bine sa te iei de muiere, dar cu ciomagul. Oricum, tot eu o fac fericita. Exact asa cum pot. Nici nu se poate fara o corectie fizica", a spus Ionita de la Clejani. "Cand e nervos, sotul meu nu recita poezii", a afirmat Viorica de la Clejani, citata de EVZ. Parca frigul nu mai e atat de intepator pentru mine. Mi-ar placea sa am mai multa grija decat o fac in mod normal, pentru ca din pacate nu prea am timp. Mereu caut metode scurte. Toata lumea crede ca am recurs la operatii, nu am recurs niciodata la asa ceva, nu sunt adepta a chestiilor invazive. Reusesc sa am un stil de viata sanatos. Ma trezesc devreme, am ritualurile mele dim, fac yoga, stretching, pilates sau merg la sala. Incerc sa alternez acest regim de viata destul de spartan pe care il am cu o alimentatie sanatoasa pe care o am. Sa evit zaharul, fainoasele. Le poti inlocui. In vacanta m-am dat cu parapanta, am mers cu yachtul, am facut si plaja, chiar daca soarele nu e recomandat pentru piele", a spus Loredana Groza la tv. Recent, vedeta a vorbit despre cea mai grea perioada din viata ei, relateaza Libertatea Mihai Bendeac incheie cu cel de-al IV-lea sezon "In puii mei!", ultimul, un proiect de amploare care s-a dovedit, de-a lungul timpului, un real succes. Actorul a dat de inteles ca renunta la astfel de show-uri de comedie. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos," a declarat Mihai Bendeac, intr-un comunicat de presa. Duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, emisiunea "In puii mei!" revine cu ultimul sezon, la Antena 1. In plus, sezonul IV al show-ului aduce in atentia telespectatorilor, o "batalie a glumelor"organizata de Maria Popovici, castigatoarea sezonului II "iUmor", anunta Cancan.