Caru' cu vedete: Beatrice Rancea, avertizata de sot. "Daca mai intra unul, divortam"; Ozana Barabancea, data afara de la scoala de muzica; Serban din "Liceenii" a ajuns la Hollywood. Cum arata acum fostul "iubit" al Oanei Sarbu

Jennifer Aniston (49 de ani) divorteaza din nou, dupa nici macar trei ani de mariaj. Anuntul a fost facut de vedeta si de sotul sau, Justin Theroux. prin intermediul unui comunicat comun de presa. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite si au dorit sa anunte personal ca vor divorta pentru a nu se confrunta cu speculatii. Justin si Jennifer, care s-au casatorit in anul 2015, au declarat ca doresc sa pastreze detaliile private, dar ca au decis sa anunte oficial ruptura pentru a evita speculatiile. "Decizia a fost una mutuala si a fost luata la sfarsitul anului trecut. Suntem doi prieteni foarte buni, dar am ajuns la concluzia ca nu putem sa formam un cuplu, informeaza Click Liviu Varciu s-a despartit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuinta in urma cu doua saptamani, sustin sursele noastre. Aceleasi surse ne-au dezvaluit ca Anda Calin locuieste acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetita pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai tine legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, relateaza Cancan La o emisiunea de televiziune, Beatrice Rancea a marturisit ca a fost avertizata dur de partenerul ei de viata, Doru Rancea, in privinta animalelor pe care le aduce acasa, vedeta avand foarte multi caini abandonati. "De sase ani sunt manager al Operei din Iasi. A fost si o mica pauza, dar acum am revenit, din decembrie, la Iasi. Simt o energie buna, imi place foarte mult. E drept, sotul si cateii au ramas in Bucuresti. Am avut o perioada in care mi-am luat 15 catei la Iasi, in primul meu mandat. Au fost patru masini care i-au adus pe catei la Iasi, mai mult sedati, saracii, pentru ca era prima oara cand plecau de-acasa. De la Iasi am mai venit la Bucuresti cu inca patru moldoveni simpatici. I-am salvat ca erau alergati de hingheri. Voiam sa ii dau, dar i-am pastrat", a spus Beatrice Rancea, citata de Libertatea. Va mai aduceti aminte de Serban din "Liceenii" si "Declaratie de dragoste"? Ei bine, Tudor Petrut a ajuns sa joace intr-un film la Hollywood si nu singur, ci alaturi de o fosta Miss, adica actrita Daniela Nane, cu care este coleg de filmare in pelicula "Sound of Silence". Tudor Petrut (54 de ani) si Daniela Nane (46 de ani) fac parte din distributia peliculei "Sound of Silence", un film produs la Hollywood. Cei doi sunt colegi si prieteni foarte buni, asa ca telespectatorii ii pot vedea in drama filmata abia anul viitor. Tudor este nepotul scunoscutului actor Emanoil Petrut, alaturi de care a evoluat intr-un rol secundar in filmul "Femeia din Ursa Mare", in anul 1982, scrie Click. Stiam de mica ca voi fi muzician, chiar daca nu stiam exact cum. In clasa a 7-a m-au dat afara de la scoala de muzica, dar s-a dus mama cu saru' mana. Ulterior, am studiat cu nuiaua in spate. Dupa ce i-a promis mamei ca nu ma las de muzica, fiinta cea mai draga a murit. Nu a fost un moment usor. Parintii mei au dispus de bani, iar tata avea multi oameni in subordine. Nu consider ca moartea exista. Exista doar intalnirea cu Hristos. Mergeam la discoteca cu fetele si ma rupeam. Atunci, daca imi spuneai ca sunt grasa te uram", a spus Ozana Barabancea, citata de Cancan.