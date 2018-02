Caru' cu vedete: Reactia lui Sylverster Stallone, dupa ce s-a scris ca a murit: "Inca mai pot da lovituri!"; Prima reactie a iubitului Elenei Udrea, dupa ce a aflat ca este insarcinata; Cine e tatal celui de-al treilea copil al Elenei Basescu

Anuntul despartirii dintre Jennifer Aniston si Justin Theroux a dat frau liber imaginatiei celor care cred ca actrita s-ar putea impaca cu Brad Bitt, fostul ei sot. Anuntul separarii dintre Aniston si Theroux a provocat o surprindere atat de mare, incat actrita a fost nevoita sa intervina si sa dezminta astfel de informatii. "Povestirile despre noi si care nu pornesc de la noi sunt fictive", a declarat actrita publicistului Stephen Huvane, care a calificat la randul sau aceste informatii, drept "o intreaga interventie", scrie Agerpres. De asemenea, intr-un comunicat de presa, cuplul face apel la public sa nu se dea crezare informatiilor sau declaratiilor care nu le sunt direct atribuite, potrivit Click. Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anuntat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul ca este bine, sanatos si chiar si fericit. "Va rog, ignorati aceasta stupiditate. Sunt in viata, sunt bine, fericit si sanatos. Inca mai pot da lovituri!", este mesajul lui Sylvester Stallone pe retelele de socializare, informeaza Cancan. Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a facut primele declaratii referitor la sarcina partenerei sale de viata. "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baietei. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a spus Adrian Alexandrov, la "Acces Direct". Elena Udrea a declarat ca este insarcinata cu gemeni si ca are un psihic puternic, relateaza EVZ Drake a donat 1 milion de dolari si a filmat reactiile oamenilor. Noua piesa a lui Drake, "God's Plan" a reusit sa induioseze internautii, dupa ce muzicianul a aparut in videoclipul piesei donand aproape un milion de dolari comunitatii din Miami, Florida. Piesa face parte din EP-ul "Scary Hours" si a ramas in top Hot 100 timp de 3 saptamani la rand. Drake a mai avut parte de un succes cu piesa "Scary Hours", de pe acelasi EP. Bugetul videoclipului a fost de 996.631 de dolari, bani donati in totalitate. Materialul vizual il surprinde pe Drake realizand gesturile cartabile care l-au consacrat, precizeaza Libertatea Este bucurie mare in familia Basescu! EBA a confirmat ca este gravida in sase luni, dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate informatia. Elena Basescu asteapta un copil cu iubitul ei, Catalin Tomata. Cei doi si-au recunoscut oficial relatia abia in decembrie, anul trecut. La mai bine de un an dupa divortul de Bogdan "Syda" Ionescu, alaturi de care are doi copii, Sofia Anais si Traian Junior, EBA si-a refacut viata. Fiica cea mica a lui Traian Basescu si-a gasit fericirea in bratele lui Catalin Tomata, un tanar milionar. In doar trei luni, cei doi vor deveni parinti, dupa cum a confirmat Elena Basescu, conform Cancan