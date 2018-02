Caru' cu vedete: Claudia Pavel s-a pozat goala, dupa ce a fost eliminata de la Exatlon; Cine este tatal copilului Elenei Basescu. A avut numai iubite cu bani; Motivul pentru care Alex Velea apare la emisiune cu ochelari de soare. "Din respect pentru publicul meu"

. Claudia a postat, luni, pe contul de Instagram, o imagine de la sedinta foto pe care a realizat-o pentru revista Tango. Claudia Pavel a fost eliminata de la show-ul Exatlon Romania, acolo unde a facut parte din echipa Faimosilor. Pe durata participarii la concursul respetiv, intre Claudia Pavel si Catalin Cazacu s-a legat o relatie extrem de stransa, pe marginea careia s-au facut numeroase speculatii. Cantareata a afirmat ca a primit amenintari cu moartea dupa ce a fost eliminata de la concursul Exatlon Romania, emisiune difuzata de postul de televiziune Kanal, scrie Libertatea. Elena Basescu (37 de ani) a dat o veste bomba, aceea ca este insarcinata cu al treilea copil, dar mai surprinzator este ca a ales sa devina din nou mama cu un barbat mult mai mic decat ea. Mezina fostului presedinte se iubeste cu un tanar de 25 de ani, iar in trei luni cei doi vor deveni parinti. Catalin Tomata are lipici la femei, dar nu la orice fel de fete. Proprietarul unui restaurant din Bucuresti, tanarul tinteste sus de mic. Apropiatii lui au facut marturisiri picante despre cuceririle lui. Catalin Tomata nu este se pare doar un bun afacerist, ci are o reputatie si de crai. Potrivit acelorasi apropiati, el a schimbat partenerele ca pe sosete, dar a bifat si cateva relatii serioase, informeaza Click. . La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca isi doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa si suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei, inca sotia lui Kamara, a confirmat faptul ca ea si celebrul cantaret s-au despartit. In timp ce tragea un troler roz dupa ea, Madalina a marturisit ca ea si Kamara si-au spus: "Adio!" chiar de ziua lui. "Nu vreau sa comentez mai mult (...) Si asa mi-ati distrus toata viata, acum ce mai vreti?", spune aceasta, relateaza Cancan. De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci este o forma de respect fata de publicul sau. "Se intampla de cele mai multe ori sa pierd noptile si sa am ochii trasi in fundul capului si look-ul meu nu e deloc placut. Din respect pentru publicul meu aleg sa nu apar asa. Plus ca imi si place sa stau cu ochelarii, ma fac sa par mai interesant", a spus amuzant Alex Velea, citat de Libertatea. Cunoscuta actrita Anca Dumitra, protagonista personajului Geanina din "Las Fierbinti" si-a luat fanii prin surprindere, dupa ce a postat in spatiul virtual mai multe fotografii de pe vremea cand era mica. Vedeta a postat pe contul sau de Facebook cateva fotografii din copilarie si a primit multe aprecieri din partea prietenilor. "Ce-i frumos si lui Dumnezeu ii place, de mica esti un inger de fata! Felicitari, suflet frumos, pentru tot ce ai realizat pana acum, mult succes in continuare!", i-a scris un internaut. Intr-un interviu, Anca Dumitra dezvaluia secretul trupului sau de invidiat: "Nu fac nimic cu regularitate, nu tin vreun regim sau vreo dieta", potrivit EVZ.