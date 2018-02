​Caru' cu vedete: Uite ce nota de plata colosala a achitat Jay-Z dupa o iesire cu baietii; Au facut sex la "Ferma vedetelor" si au recunoscut; Una dintre cele mai indragite prezentatoare renunta la emisiune

Lui Jay-Z ii place sa se dea mare ori de cate ori are ocazia! Duminica noaptea rapperul de 48 de ani a iesit la un restaurant select din Manhattan, New York sa il sarbatoreasca pe Juan OG Perez, un bun prieten. Jay-Z a platit la final 91.150 de dolari... Bacsisul a fost pe masura. Prietenul lui Jay-Z, Juan OG Perez, patronul lantului Roc Nation Sports, a implinit 50 de ani la 18 februarie. In cinstea lui, rapperul a lasat-o acasa pe Beyonce si a organizat o petrecere baieteasca la care au mai venit Desiree Perez, sotia sarbatoritului si varul acestuia, Emory Jones. Localul ales a fost restaurantul Zuma, din Manhattan si cina a costat 13.000 de dolari, arata Click. Ferma Vedetelor" este o provocare pentru concurenti, nu doar pentru ca sunt solicitati fizic in timpul probelor, ci si pentru ca nu isi pot da frau liber sentimentelor. Pentru cuplurile care au participat impreuna, acest lucru s-a dovedit a fi unul foarte greu. In editiile trecute, au existat concurenti care nu s-au putut abtine. Este vorba depre Maria Constantin si Marcel Toader, care au fost surprinsi facand sex de camerele de supraveghere amplasate in dormitorul lor. In sezonul de anul acesta, Andrei si Gratiela Duban sunt sigurul cuplu sot si sotie, de la "Ferma Vedetelor". Andrei Duban a marturisit ca nu a reusit sa aiba parte de "actiune", pentru ca nu i-au permis conditiile de la "Ferma Vedetelor", desi el si Gratiela si-ar fi dorit acest lucru, conform Cancan Elena Basescu (37 de ani) - Catalin Tomata (25 de ani) - diferenta de varsta: 12 ani. Mezina fostului presedinte Traian Basescu traieste de putin timp o frumoasa poveste de dragoste cu mai tanarul Catalin Tomata. Mai mult, ca si Elena Udrea - si nu doar diferenta de varsta dintre ele si partenerii lor este coincidenta care le uneste pe cele doua prietene - si Elena Basescu urmeaza sa devina mama, insa pentru a treia oara. Ea si Catalin vor deveni parinti in aproximativ trei luni, dupa cum anunta chiar EBA pe pagina ei de Facebook, relateaza Libertatea Smiley si Gina Pistol formeaza, la momentul actual, unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cu toate ca au tinut relatia ascunsa ceva timp, cei doi indragostiti au martursit, intr-un final, ca sunt impreuna. Mai mult, cei doi s-au bucurat de o vacanta de vis in Thailanda. Cu toate acestea, au iesit la suprafata detalii picante din viata lui Smiley, care pot pune in pericol relatia cu Gina Pistol. Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol si Ana Baniciu, detinatoarea celor mai sexy forme din industria muzicala. Potrivit Cancan, Smiley si Ana Baniciu au avut un schimb memorabil de SMS-uri chiar inainte de Revevion, anunta EVZ O prezentatoare apreciata de la noi a dezvaluit ca renunta la emisiunea pe care o modera de mai bine de un deceniu. In mesajul pe care l-a facut public, vedeta a dezvaluit pe ce post de televiziune va putea fi urmarita. Cei mai multi dintre fani au felicitat-o, insa au fost si cativa care i-au transmis ca au anumite rezerve in ceea ce priveste calitatea noului proiect de televiziune pe care l-a acceptat. Cu putin inainte sa se implineasca 11 ani de cand realizeaza "Dincolo de aparente", Florentina Fantanaru a spus ca pleaca de la emisiune, dar si de la postul de televiziune pe care rula aceasta. Cu toate astea, prezentatoarea TV ramane in trustul Intact, precizeaza Cancan