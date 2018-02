Caru' cu vedete: Sarah Jessica Parker, scene incendiare la 52 de ani. Cum a acceptat sa fie filmata in cel mai recent serial; Imagini fierbinti cu Madalina Ghenea! Reactia unui barbat cand vedete s-a intorsc cu spatele; Sarcina Elenei Basescu. EBA si "Tomata" au aflat sexul bebelusului

Actrita, care nu s-a simtit prea bine, l-a rugat pe Nea Rata sa vina cu un test de sarcina, pentru ca are o presimtire. Imediat acesta a spus ca spera sa fie baiat, in cazul in care concurenta este gravida. "Nea Rata, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil", i-a spus vedetea in soapta pentru ca ceilalti sa nu auda ce spune. "Aoleu, pai sper sa fie baiat, ca daca e...", a spus imediat nea Rata. La Ferma vedetelor nu se sta, este munca la dublu si distractie la greu, iar fiecare dintre cei 12 concurenti muncesc cat e ziua de lunga, insa, in stilul lor caracteristic de artisti printre glume si cantece, potrivit Libertatea. . Cea de-a treia sarcina a Elenei Basescu - pentru ca mai are doi copii minunati, pe Sofia si Traian, din casnicia cu Syda - decurge exact cum era de asteptat, adica fara sa-i puna niciun fel de problema din punct de vedere medical. EBA este in luna a sasea, ceea ce inseamna ca fericitul eveniment este asteptat sa se produca in iunie! Mai e destul timp pana atunci, astfel ca numele viitorului bebelus din familia lui Traian Basescu nu a fost inca ales. Nu prea mai exista urma de indoiala ca Sofia Anais va avea o surioara cu care sa se joace cu papusile. Nu ca ar fi contat atat de mult sexul copilului, dupa principiul "ce-o fi, numai sanatos sa fie", scrie Cancan. . In timp ce noul film "Sex and the city" e doar la nivelul de discutii, Sarah Jessica Parker se concentreaza pe rolul pe care il face in serialul "Divorce", ajuns deja la sezonul doi. Iar cele mai recente cadre de pe platourile de filmare ne-o arata in ipostaze mai sexy ca oricand. Frances, caci acesta este numele personajului ei, are un nou partener amoros, jucat de actorul Steven Pasquale, motiv pentru care SJP a fost nevoita sa realizeze cateva scene de-a dreptul XXX, detaliaza OK Magazine. O persoana foarte apropiata Madalinei vine cu noi dezvaluiri si sustine ca aceasta a avut o viata extrem de tumultoasa, ajungand la un moment dat chiar in pragul sinuciderii. "Inainte cu mult timp de a-l cunoaste pe Kamara, Madalina a avut o relatie care a fost la un pas sa se termine tragic. Iubitul era extrem de gelos si posesiv, adeseori rabufnea in scene de o violenta fizica inimaginabila. Saraca fata a suportat cat a suportat, pana cand a clacat". "Pentru a ascunde cicatricea ramasa, Madalina si-a facut un tatuaj, incercand astfel sa uite de trauma fizica, dar mai ales de cea psihica", a adaugat sursa, potrivit Libertatea. Madalina Ghenea se simte in largul ei la Milano. Dovada stau fotografiile surprinse de fotografii acreditati la prezentarile de la Saptamana Modei, dar si de paparazzii care o urmaresc pe frumoasa actrita peste tot. Acestia din urma au surprins-o pe Madalina intr-un magazin din Milano. Imbracata intr-o salopeta neagra super mulata, cu maneci trei sferturi si spatele gol, vedeta le-a atras atentia nu doar fotografilor. Impresionat de posteriorul tonifiat al romancei, unul din clientii magazinului a intors capul dupa ea zambind admirativ, scrie Click.