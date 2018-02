Caru' cu vedete: Cu ce l-a facut de rusine Bianca Dragusanu pe Victor Slav; De ce a ramas fata lui Elvis Presley saraca lipita; Andrei Stefanescu ii ia locul lui Vj Raru la Matinalul de weekend de la Antena Stars

Lisa Marie Presley, fiica legendarului cantaret Elvis Preley a dezvaluit de ce a ajuns la sapa de lemn. Vestea ca Lisa Marie Presley 50 de ani, are datorii de 16,7 milioane de dolari si doar 20.000 de dolari pe card a socat intreaga lume. Nimeni nu isi putea imagina ca fiica megastarului Elvis este asa de saraca. Avea doar 9 ani cand a murit tatal ei, insa, cand a implinit 21 de ani, a intrat in posesia mostenirii de la el, devenind regina imperiului imobiliar al tatalui sau, estimat la peste 100 de milioane $, informeaza Click. La doar doua zile dupa ce s-a aflat ca intre Smiley si Ana, fiica lui Mircea Baniciu, a existat un schimb de mesaje nepotrivite, artistul si iubita sa oficiala si-au facut aparitia la o petrecere cu staif. Gesturile facute de Gina Pistol in preajma lui Smiley au vorbit de la sine despre cum este relatia lor, de fapt, acum. Smiley si Gina Pistol s-au numarat printre invitatii care au fost seara trecuta la ZU Party. Cei doi au avut un comportament de indragostiti, lasand sa se inteleaga faptul ca Ana Baniciu nu a facut ca flacara iubirii lor sa se stinga. In plus, prezentatoarea de la "Asia Express" a avut cateva gesturi, care au dezvaluit cat de mult isi apreciaza si sustine iubitul, potrivit Cancan. Anca Serea se poate numi mamica eroina din showbizul autohton, vedeta avand nu mai putin de 5 urmasi. Desi au casa plina de copii, Anca Serea si Adrian Sina sustin ca isi mai doresc un bebelus, pe care il asteapta cat de curand. Aparitia unei noi sarcini in familia Serea-Sina este doar o chestiune de timp, intrucat protagonistilor le place atat de mult rolul de parinti, incat sosirea unui nou bebelus in viata lor ar fi o bucurie nemarginita, relateaza Libertatea Bianca Dragusanu nu este de fiecare data atenta la ce declaratii face si recent si-a facut de rusine iubitul cu care are un copil. Bianca este moderatoarea emisiunii "Te vreau langa mine" si se intampla des sa foloseasca experientele personale pe post de sfaturi pentru concurentii pe care ii are la emisiune. Desi nu a intentionat sa il puna intr-o lumina proasta, Bianca a spus cateva lucruri care ar putea deranja pe oricine. Mama lui Victor Slav i-a povestit Biancai despre copilaria fiului ei, iar Bianca a dat totul din casa. Prezentatoarea tv a marturisit ca atunci cand era mica se simtea ca o telecomanda, deoarece schimba canalele tv continuu, iar Victor Slav ducea foarte des gunoiul, numindu-l gunoier, scrie Click. "Dorinta de a face o emisiune live a fost una foarte mare, mi se pare un bun exercitiu, un pas inainte in cariera. Nu este usor sa fii in direct, pentru ca trebuie sa fii natural, spontan, dar in acelasi timp sa ai si grija ce spui. Ma bucur foarte mult sa fac parte din familia Antena Stars, eu simt de mult timp ca fac parte din aceasta familie. Am fost foarte bucuros pentru ca am simtit ca oamenii au incredere in mine ca pot face o treaba buna. Am fost si prudent pentru ca un matinal de weekend este o mare responsabilitate, mai ales pentru noi, artistii care avem multe evenimente la sfarsit de saptamana", spune Andrei Stefanescu, citat de Cancan.