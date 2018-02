Caru' cu vedete: Ce barbat musculos a pipait Mihaela Radulescu: "Am si eu acasa, dar pe alb"; Lidia Buble s-a afisat asa cum doar iubitul ei o vede. Artistei nu i-a fost rusine deloc; Shakira, protagonista unei telenovele inainte sa devina celebra

Cantareata Shakira, care in prezent are o relatie cu fotbalistul spaniol Gerard Pique, alaturi de care are doi copii, a cochetat si cu actoria la inceputul cariei sale. Un filmulet in care artista columbiana apare in ipostaza de actrita intr-o telenovela a facut deliciul internautilor, devenid viral pe retelele de socializare. Astfel, fanii au descoperit ca, in 1993, pe cand era o adolescenta bruneta, Shakira a fost protagonista telenovelei columbiene "El Oasis", un fel de "Romeo si Julieta" care urmareste povestea de dragoste dintre copiii a doua familii rivale, scrie Adevarul. . Mihaela Radulescu a publicat o fotografie pe Instagram in care un concurent de la Romanii au talent a ramas la bustul gol, iar ea si-a dorit sa-l atinga. Mihaela a marturisit ca are si ea un barbat musculos acasa la ea, insa nu s-a putut abtine. Fotografia publicata de juratul de la Romanii au talent a starnit multe comentarii din partea prietenilor virtuali ai vedetei. "Doar verificam. Am si acasa, dar pe alb", a scris Mihaela pe Instagram, in dreptul imaginii, potrivit Click. . Artista a postat pe contul de socializare, imagini in care apare complet nemachiata. Fanii au felicitat-o imediat pentru curaj. Lidia Buble nu are o problema in a se afisa fara pic de machiaj, iar tenul chiar o ajuta. Multi dintre prietenii virtuali sfatuind-o sa apara mai des in aceasta ipostaza. Lidia are 10 frati si surori, asadar mama sa a nascut 11 copii, iar acum se bucura de nepoti, a scris Libertatea. Este gravida in prima luna, dupa cum ne-a declarat chiar iubitul ei, Adrian Alexandrov (32 de ani), insa viseaza cu ochii deschisi la momentul in care ii va aduce pe lume pe baietei. Duminica dimineata a postat pe contul de Facebook o fotografie cu gemeni, semn ca numai la asta se gandeste. Dar pana la toamna, cand ii va veni sorocul, mai este, astfel ca fostul politician profita cat mai mult de vacante. Dupa ce a fost la clinica de la Atena, acolo unde a facut fertilizare in vitro, Elena Udrea a ales sa petreaca intr-o tara insorita si a plecat in Costa Rica, la prietena ei, Alina Bica, scrie Click. Pe contul personal de socializare, Mihai Colesnicov a urcat o fotografie pe care scrie mesajul: "Lupul va fi mereu personajul negativ daca lasam capra sa spuna povestea". Prietenii lui virtuali s-au amuzat pe seama imaginii si au postat si comentarii: "Asta e maxima pentru ea. Halucinant. Capra distruge povestea" sau "Lasa sefule, tu sa fii sanatos ca femei mai sunt". Reactia lui Mihai Colesnicov vine dupa ce Loredana Chivu a spus ca el nu a iubit-o si nu a apreciat-o. "Stiu ca vrei sa fii draguta cu mine, dar daca am postat inseamna ca sunt sigura ca nu ne mai impacam!", potrivit Cancan.