Caru' cu vedete: Dorel a facut copil in pauza de "Las Fierbinti"; Reactia lui Feli dupa ce a pierdut finala Eurovision Romania; O actrita a ajuns la inchisoare

Veste buna nu numai pentru fanii serialului "Las Fierbinti", productie care revine de azi, la Pro TV, cu cel de-al 13-lea sezon, ci si pentru actorii din rolurile principale, care se au toti ca o mare familie. Click! a aflat ca anul acesta echipa se va mari, caci interpretul lui Dorel, actorul Mihai Rait Dragomir, va deveni tata pentru prima oara. Pe 13 decembrie 2017, la ProTv se difuza ultimul episod al sezonului 12 din "Las Fierbinti", insa filmarile se incheiasera inca din septembrie. Astfel, actorii au avut timp berechet sa isi vada de vacante, de familii si de alte proiecte, noteaza Click. Eu cred ca favorita serii a fost muzica si a contat ca intotdeauna parerea spectatorilor despre ea. Tot ea, muzica, este si favorita mea pe viata. Pentru muzica traiesc si muzica fac tot din sufletul meu, fiecare traiere a mea de dragoste, pasiune de of sau de bucurie o transform in piesa. Va multumesc tuturor pentru voturi, incurajari, reactii. Va iubesc pentru ca imi ascultati sufletul cum canta. Si bravo, The Humans, aveti o piesa blana, abia astept sa se auda din nou muzica romaneasca la Eurovision", a scris Feli pe Instagram, potrivit Cancan. O cunoscuta actrita a fost arestata sub acuzatia de violenta domestica si de agresiune asupra unui politist. Heather Locklear, cunoscuta pentru rolul pe care l-a avut in serialul Merlose Place, a fost arestata in seara de duminica, in Thousand Oaks. Din primele informatii a reiesit ca actrita a fost acuzata de violenta domestica. Se pare ca politia a intervenit in jurul orei 21.40 pentru a o ridica pe Locklear, care a fost dusa la inchisoarea Ventura, scrie Antena 3. Ulterior, actrita a fost eliberata pe cautiune, scrie EVZ Shakira a debutat la varsta de 17 ani in telenovela "El Oasis", difuzata in perioada 1993-1994. Aceasta a jucat rolul principal, cel al Luisei Maria, fiica unui magnat. Ea se indragosteste de fiul rivalului tatalui sau, iar cei doi tineri fac tot posibilul sa ramana impreuna. Shakira a renuntat insa la telenovele, iar in 1996 a albumul care i-a adus celebritatea, "Pies Descalzos". Se pare ca artista a decis sa cumpere si drepturile acestei telenovele pentru a se asigura ca nu va mai fi difuzata vreodata, informeaza Libertatea. De cand si-a recapatat silueta, Mimi apare doar in outfituri care ii pune in evidenta transformarea. Iar asta inseamna scurt, mulat si decoltat! In acceptiunea artistei, aparitia sa de la petrecerea aniversara a lui Floyd Mayweather a fost una sexy, demna de o artista de calibru ei! Mariah Carey pare ca e mai fericita ca oricand, acum ca silueta ei este cea de odinioara. A fost dispusa sa ajunga la bisturiu pentru asta, apeland la o operatie de micsorare a stomacului, asa ca n-are de gand sa-si ascunda trupul sculptat, recastigat, conform Click