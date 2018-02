Caru' cu vedete: Sotia lui Dan Petrescu, o aparitie extrem de sexy si senzuala. Arata la 41 de ani ca la 20 si impresioneaza in bikini; Jurnalista TVR Andra Gavril, marturisiri tulburatoare despre o relatie abuziva: "Am iubit un om care m-a dezumanizat, care a incercat sa ma omoare"; Planul lui Ilie Nastase de a o convinge pe Brigitte sa renunte la divort

Aceasta a dezvaluit pe Facebook ca a fost batuta si umilita de un fost partener de viata, prezentand si o imagine cu bratul vanat. "Mana e vanata de sus pana jos pentru ca aseara a mai avut o criza. Te-a aruncat de colo-colo prin casa. Ai facut un atac de panica, iar el a urlat la tine ca esti nebuna si il innebunesti si pe el." Producatoarea scrie ca l-a parasit, insa in urma insistentelor, promisiunilor si amenintarilor ca se va sinucide, a decis sa-i acorde o noua sansa, pe care barbatul a folosit-o pentru a o convinge ca de fapt ea este cea cu probleme. Finalul relatiei a fost aproape de o tragedie, relateaza Adevarul. Adriana a facut atletism si fitness, iar la 17 ani si-a inceput cariera de model in Germania. La 41 de ani, arata perfect in costum de baie. Doamna Petrescu are afaceri in industria beauty de Romania si este o femeie care se bucura de succes pe plan profesional. Adriana si Dan Petrescu au impreuna o fetita, pe micuta Jennifer, care seamana leit cu tatal sau.Dan Petrescu mai are doua fetite, Rebecca si Chelsea, cu fosta sotie, Dana, de care a divortat in 2015, scrie Perfecte.ro. Opt ani de casnicie, dintre care ultimii trei au fost de cosmar. Acesta este motivul pentru care Brigitte Nastase a hotarat sa divorteze si a introdus cererea la Judecatoria Sectorului 1, din Capitala, chiar de ziua ei, pe 7 februarie. "Ilie m-a sunat ieri. Am vorbit minute bune si... m-a flatat! Mi-a spus ca nu o sa mai intalneasca vreodata o femeie ca mine, ca toate sunt niste proaste si niste profitoare. Mi-a spus ca e obisnuit cu femei puternice, ca mine si ca Amalia (n.r. fosta lui sotie)". Dupa aceasta declaratie romantica, sotia lui Nastase s-a mai imbunat in privinta lui, insa nu-i prea vine sa renunte la decizia de a divorta, scrie C lick. Ajunsa in Asia, Eremia a avut o mare problema cu regimul alimentar. Cunoscuti pentru gastronomia extrem de ciudata, asiaticii nu i-au oferit prea multe alternative Alinei. "Orezul fiert a fost la ordinea zilei. Exclus mancarurilor ciudate de acolo. Sub nicio forma nu m-am apropiat de gandaci si ce mai au ei pe acolo. Nu sunt adepta experimentelor culinare chiar atat de drastice", a spus aceasta. Chiar daca este innebunita dupa mare si soare, artista a preferat ca aceasta prima vacanta de pe 2018 sa o dedice obiectivelor turistice, detaliaza Libertatea. Ioana Nitobe Lee are 44 de ani, dar pozele pe care recent le-a postat pe Instagram nu-i divulga deloc varsta. Mai mult, femeia arata chiar mai bine decat multe fotomodele. Se spune ca a facut publice pozele facute la Miami ca un fel de razbunare pentru faptul ca i s-ar fi interzis asta, o lunga perioada de timp. S-a casatorit in 1998 cu un aristocrat japonez si a parasit, astfel, tara. Trei ani a rezistat acolo. Nu avea sa ramana pe plaiuri natale. A plecat in America, unde si-a gasit fericirea. S-a casatorit cu un om de afaceri, locuieste la Washington, iar numele de familie este Lee, detaliaza Cancan.