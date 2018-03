Caru' cu vedete: Anna Lesko, cu sanii la vedere; Cine este femeia pe care Connect-R a parasit-o in pragul nuntii; Mama lui Elon Musk este model la 69 de ani

Maye a aparut pe ambalajul unui brand de cereale, intr-un videoclip al lui Beyonce si intr-o campanie pentru Virgin America. Chipul ei neobisnuit e preferat de multi producatori de clipuri publicitare. Si nu e doar un chip deosebit. Ci o femeie cu totul si cu totul aparte, care a crescut trei copii deveniti barbati ce participa la schimbarea lumii: Elon, mogulul Tesla, este cel mai mare inventator, Kimbal detine un lant de restaurante aflat in fruntea curentului farm to table, iar Tosca e regizorare de film, informeaza Click. Cosmin Natanticu se afla in grajd ca sa mulga una dintre oile pe care le au la "Ferma Vedetelor". Cea mai capricioasa dintre mioare insa i-a pus din nou gand rau Majdei Aboulumosha si a incercat sa evadeze din staul. Atat actorul, cat si prietena Dianei Dumitrescu au ramas perplecsi cand au vazut cum oaia neagra a sarit pur si simplu la un metru in aer si a lovit cu picioarele usa grajdului. In acel moment, Majda a fost accidentata iar. "Mi-a dat degetul peste cap. De fiecare data cand o mulg, mai imi da cate un picior, mai imi sare sangele", a marturisit Majda Aboulumosha in cadrul emisiunii "Ferma Vedetelor", citata de Cancan. Anna Lesko este considerata una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul romanesc. De-a lungul timpului, aparitiile sale incendiare au pus pe jar mintile tuturor barbatilor, iar nivelul fanteziilor acestora au crescut considerabil. La aproape 40 de ani, Anna Lesko nu da semne ca ar fi obosit sa arate bine. Din contra, rusoaica apare, pe retelele de socializare, in ipostaze tot mai provocatoare, iar reactiile fanilor internauti sunt pe masura, relateaza EVZ. Dupa patru ani, Connect-R si Diana s-au logodit si chiar au stabilit si data nuntii. Insa povestea de dragoste s-a sfarsit si artistul si-a parasit iubita chiar in pragul nuntii. Diana si-a revenit cu greu, insa cu timpul a trecut peste durerea provocata de despartire, iar acum este una dintre cele mai sexy aparitii. Relatia dintre cei doi a inceput in 2009. "Diana m-a coplesit de cind am cunoscut-o. Am facut rost de id-ul ei de messenger si tot vorbeam, dar am stat sase luni sa o scot, nu la o cafea, ci in fata blocului sa o vad", dezvaluia artistul in urma cu mai multi ani, anunta Libertatea. Ana Baniciu apare intr-o forma de zile mari intr-un recent pictorial. "Lucrez intr-o industrie in care imaginea conteaza, cine spune ca nu conteaza minte! Nu sunt adepta operatiilor estetice si am invatat sa ma iubesc asa cum sunt, acum ceva timp eram complexata de nasul meu si ma gandeam sa imi fac rinoplastie, dar mi-am dat seama ca nu am nevoie de asa ceva! Un stil de viata sanatos este tot ce am nevoie! Din pacate, multe fete confunda a fi sexy cu vulgaritatea!", spune Ana Baniciu, citata de Cancan.