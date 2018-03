Caru' cu vedete: Meryl Streep, nominalizata la Oscarul pentru cea mai buna actrita in 2018; Cabral a trecut prin socul vietii; Durul Florin Calinescu, potop de lacrimi la TV

E un munte de om, are mistourile in maneca si autoironie cat cuprinde. Face glume fara perdea sau biciuieste cu vorbele atunci cand nu-i convine ceva. Ei bine, un singur lucru il inmoaie pe Florin Calinescu: povestile emotionante de familie. Din 2015, de cand e jurat la "Romanii au talent" (PRO TV), n-a fost sezon in care sa nu-l vedem lacrimand pe Florin Calinescu (61 de ani). Actorul a devenit mai sensibil si din cauza problemelor familiale (n.r. si-a pierdut parintii, sotia, si pe fiul cel mic), dar si pentru ca pe scena emisiunii se perinda oameni cu povesti uluitoare, scrie Click Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca actiunea de divorti, precizand, totodata, ca nu ia in calcul o impacare cu fostul tenismen. "Ilie Nastase nu a vrut sa divortam la notar. La inceputul lui februarie am fost la Timisoara, mama mea era foarte bolnava. A venit si el acolo si a facut scandal, mama s-a simtit si mai rau, avea probleme cu inima. Atunci, la inceputul lunii februarie, am luat decizia sa bag divort. Vorbesc cu el, suntem amici... Nu poti sa faci rau continuu. A venit la Timisoara pentru ca o persoana i-a spus ca sunt acolo cu un barbat. Eu eram cu fetele atunci, o minciuna", a spus Brigitte, citata de Cancan. Cabral a trecut prin socul vietii, dupa ce sotia sa s-a prabusit in timp ce filma emisiunea la care lucreaza si a avut nevoie de interventia medicilor. Andreea Ibacka, care prezinta in fiecare sambata, de la 19.30, la Pro 2 (fostul Acasa TV), emisiunea "Ferma dupa perdea", in care se analizeaza tot ce s-a intamplat la "Ferma Vedetelor", si-a speriat colegii. Ea a acuzat o stare accentuata de slabiciune si a fost nevoie de interventia medicilor, care i-au pus perfuzii cu glucoza si i-au administrat saruri de rehidratare, potrivit Click.ro. Mai mult, colegii de platou au speculat ca ar fi insarcinata si ca aceasta ar fi cauza problemelor medicale, informeaza EVZ. Adelina Pestritu se pregateste pentru cel mai important eveniment din viata ei, nasterea primului copil. Este insarcinata in patru luni si se gandeste la momentul in care il va tine in brate pe micutul sau. Intr-un interviu recent a vorbit despre schimbarile care au intervenit in programul ei de zi cu zi, dar si despre relatia pe care o are cu iubitul, care o sprijina ori de cate ori poate. Adelina a marturisit ca nu se confrunta cu pofte si ca incearca sa nu consume dulciuri si sucuri in mod exagerat, caci stie ca aceste lucruri nu sunt indicate in perioada sarcinii, precizeaza Click . Filmul The Post in care Meryl Streep joaca rolul principal si care este regizat de Steven Spielberg, mai este nominalizat si pentru cel mai bun film. In The Post, Meryl Streep joaca rolul lui Katharine Graham, prima femeie care conduce o publicatie majora din Statele - The Washington Post. Cu ajutorul editorului Ben Bradlee, Graham incearca sa colaboreze cu The New York Times pentru a expune o masiva acoperire a secretelor guvernamentale care se intinde pe trei decenii si patru presedinti americani. Impreuna, ei trebuie sa-si depaseasca neintelegerile, deoarece isi risca cariera - si poate chiar libertatea - pentru a aduce la lumina adevaruri indelungate ingropate, arata Libertatea