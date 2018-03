Caru' cu vedete: Drama fotbalistului decedat in somn: avea o iubita model si o fetita de 2 ani!; Licitatia pentru bunurile lui Radu Beligan este contestata. Scandal intre fiicele actorului; Cum va arata familia marita a Danei Grecu! Vedeta e gravida cu actualul sot

O tragedie fara margini a lovit pe neasteptate lumea fotbalului. La numai 31 de ani, internationalul italian Davide Astori a murit in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce dormea, victima a unui stop cardio-respirator. Parintii lui Astori, originari din zona orasului Bergamo, au aflat tragica veste prin telefon, in timp ce oficiali ai Fiorentinei s-au deplasat personal la locuinta fotbalistului din Florenta pentru a o sprijini pe iubita acestuia, modelul Francesca Fioretti. Continuarea in Click Scandal intre fiicele actorului. Licitatia pentru bunurile lui Radu Beligan este contestata de doua dintre fiicele regretatului artist, acestea considerand ca este o frauda, deoarece fac parte din masa succesorala. Bunuri ale actorului Radu Beligan au fost scoase la licitatie de una dintre fiicele sale, Raluca Popescu. Insa dreptul de a le vinde si folosirea numelui Beligan au fost contestate in spatiul public de celelalte doua fete ale actorului, scrie Libertatea Celebrul cantaret risca sa fie inchis ca recidivist. Raoul, binecunoscutul partener de scena al Mirabelei Dauer, are, din nou, emotii. Celebrul cantaret risca sa fie inchis ca recidivist dupa ce a ajuns la al patrulea dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fara permis. Cancan.ro a obtinut, in exclusivitate, prima reactie de la avocata artistului, care a precizat, totusi, ca sunt sanse mari ca Rares Cornel Borlea - cum il cheama in buletin pe Raoul - sa scape, din nou, doar cu o amenda.Artistul a negociat scump "scenariul" despartirii la tv. Se pare ca scandalurile mondene sunt la mare pret in Romania. Cu siguranta, acestea aduc mai multi bani decat aparitiile artistice. Asta a simtit pe propria piele, dar si in conturi un cantaretul Kamara. Kamara a fost protagonistul unui scandal de proportii la emisiunile mondene, dar nu pe gratis. Divortul artistului a adus audienta mare celor de la Kanal D, dar si castiguri mari in conturile protagonistilor, potrivit RTV.net Vedeta tv e gravida cu actualul sot. Prezentatoarea Antena 3 a avut parte de schimbari majore in plan sentimental. A divortat de Bogdan Grecu dupa o casnicie de aproape 20 de ani si cand toti se gandeau sa o compatimeasca, de fapt aveau motive suficiente sa o felicite. Dana Grecu a devenit Chera si nu pentru ca ar fi revenit la numele ei de fata, ci pentru ca l-a luat pe cel al actualului ei sot, un medic stomatolog din Pitesti, pe care nu doar ca l-a dus la Starea Civila, dar il va face si tatic, scrie Click