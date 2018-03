Caru' cu vedete: Elena Udrea a vorbit despre viata in Costa Rica: "Mancarea e de 3-4 ori mai scumpa ca in Romania"; Bobby Paunescu si Alice Peneaca s-au despartit; Zmeura de Aur 2018: Tom Cruise, declarat cel mai prost actor;

Artistii de la Carla's Dreams nu se pot lauda, nicidecum, ca sunt campionii concertelor pe banda rulanta. Dar cu toate acestea, castiga mult mai mult decat colegii lor de breasla. Asta pentru ca cei cinci baieti a caror identitate nu a fost dezvaluita nici in ziua de azi se vand destul de scump. Ei nu accepta nicio cantare sub 20.000 de euro, in cel mai rau caz. Cu toate acestea, artistii ajung, lunar, la un onorariu de cel putin 60.000 de euro, relateaza Libertatea.ro Ochii care nu se vad se uita! Zicala pare sa fie valabila si pentru Bobby Paunescu si Alice Peneaca. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat de afaceri, in Romania. Toate acestea au erodat usor-usor relatia, iar de cateva luni apropiatii lor vorbesc de o despartire oficiala si in acte. Discreti cu viata personala, protagonistii au refuzat sa faca declaratii pe seama divortului, relateaza Click.ro Cu o seara inainte de decernarea Premiilor Oscar 2018, a avut loc, tot la Los Angeles, ceremonia de premiere Zmeura de Aur 2018, ajunsa la editia cu numarul 38. Daca animatia The Emoji Movie, de Tony Leondis, a fost premiata cu Zmeura de Aur la categoria Cel mai prost film al anului 2017, ei bine Tom Cruise s-a ales cu trofeul pentru Cel mai slab actor al anului, pentru prestatia sa din filmul "The Mummy", castigand in fata lui Johhny Depp, nominalizat pentru rolul din "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", potrivit Unica.ro "Aici, lucrurile sunt foarte scumpe, cine isi imagineaza ca Costa Rica este o tara de mana a treia trebuie sa stie ca nu iti poti permite in Costa Rica ce-ti poti permite in Romania. Aici este foarte greu sa iti cumperi o casa sau o masina. Mancarea in magazine este de 3-4 ori mai scumpa decat in Romania. Totul este foarte scump, iar convorbirile telefonice sunt si mai scumpe", a declarat Elena Udrea, luni seara, la Romania TV, potrivit Libertatea. .Celebra cantareata a uimit audienta unei lansari de carte dupa ce si-a facut aparitia, la fel de distinsa si eleganta, tocmai din indepartata America.Au trecut aproape trei ani de cand publicul nu a mai vazut-o la ochi pe Angela Similea. Ramasa vaduva dupa moartea politicianului Victor Surdu, in urma cu sapte ani, artista a ramas cu multe datorii. Asa ca a decis sa plece la fiul ei, in New York, iar plecarea sa aiba loc intr-o maniera foarte discreta. La fel de discreta a fost si revenirea ei in tara, zilele acestea, potrivit Click.ro Fotbalistul concediat de Gigi a facut prapad cu primul salariu de la rusi. Anamaria Prodan, agentul jucatorului, l-a trimis in Rusia, dar pe ce bani: nu mai putin de 45.000 de euro pe luna plus alte bonusuri, apartament tipla, masina, beton! Gabi si-a luat frumoasa partenera de viata si direct intr-un mall din Capitala s-a oprit. Iar Lena nu a stat pe ganduri. Intre un zambet larg si o vorba dulce cu iubitul, a adunat sacosa cu sacosa de firma, potrivit CanCan.ro. . Luni dimineata, Leo a fost prins in Arad si dus la audieri. Se pare ca barbatul ar fi incercat sa vanda o statueta despre care spunea ca este din aur. Acesta cerea suma de 40.000 de lei din partea unui cetatean american. Leo de la Strehaia este acuzat ca a luat 7.500 de euro de la romanul cu cetatenie americana pentru statueta despre care sustinea ca este din aur. La comiterea faptei a fost ajutat si de baiatul sau, relateaza Libertatea.ro