Caru' cu vedete: Tudorel Toader are o avere uriasa. Ia peste 700.000 de lei intr-un an; De ce s-a intors Angela Similea in tara?; Uite cum arata dupa 23 de ani rebelii de la "Scoala Vedetelor"

Abia revenita acasa, Angela Similea va mai ramane ceva timp in capitala. Ea va continua colaborarea cu colegul sau de scena, Ovidiu Komornyik si va participa la cateva evenimente, cu ocazia zilei internationale a femeii si nu numai. Chiar daca mai sunt cateva luni pana va implini 72 de ani, pe 9 iulie, Angela Similea a anuntat ca nu va fi in Romania la aniversare, ci va sarbatori in America, alaturi de familie. Ea va pleca din nou peste Ocean dupa ce-si va rezolva toate micile probleme administrative de acasa, scrie Libertatea. Stimabilul ministru al justitiei, Tudorel Toader, este un om foarte bogat, pentru un bugetar. In 2017, a primit 716.770 lei, adica 156.000 de euro. Veniturile demnitarului au fost publicate pe pagina oficiala a Guvernului. Profesorii tocmai au anuntat proteste pentru ca au, in continuare, salarii prea mici. Nu este cazul si pentru profesorul Tudorel Toader, actualul ministru al justitiei, precizeaza Click. Numele lui Dan Negru este echivalent cu audientele-record, pe scurt " cu succesul, tocmai de aceea am vrut sa aflam care este parerea lui despre profesia pe care o practica, despre divertismentul din Romania, in general. Am primit raspunsuri oneste si, uneori, chiar" surprinzatoare. Dupa aproape 30 de ani in showbiz, Dan Negru este poate cel mai in masura sa afirme ca "80% din scandalurile de presa, paparazzi, povesti mondene sunt aranjate cu vedetele", scrie Viva. Averea lui Ion Tiriac a crescut la 1,2 miliarde de dolari, potrivit topului miliardarilor publicat marti de catre revista americana Forbes. Acesta apare pe locul 1.867 la nivel mondial, insa este singurul roman din clasament. Tiriac detine o parte din asiguratorul Allianz-Tiriac, unul dintre cei mai mari din Romania, dar si mai multi dealeri auto pentru mai multe marci de prestigiu, prin Tiriac Auto. Compania vinde in reprezentantele sale marcile Ford, Jaguar , Land Rover, Hyundai, Mitubishi si Mercedes, conform Libertatea. Va mai amintiti de emisiunea "Scoala Vedetelor" (TVR 1), care a lansat artisti pe banda? Calin Goia, Nadine, Calin Geambasu sau Mihaela Cernea sunt doar cativa dintre cei care au cunoscut celebritatea sub bagheta lui Titus Munteanu, realizatorul show-ului fenomen. Tinerii timizi de altadata castiga acum bani frumosi din muzica sau televiziune. Ei s-au reunit, luni, la Libraria Carturesti, la lansarea volumului "Titus Munteanu, un lord al micului ecran", scrisa de Octavian Ursulescu, scrie Click. Emi, Cuza si Cucu sunt sportivul, medicul si filologul care au reusit in doar trei ani sa devina celebri in Romania printr-un proiect unic: fac parodii muzicale pe melodii celebre. Membrii trupei "Noaptea Tarziu" au povestit, la interviurile Libertatea Live, cum au reusit sa transforme o nebunie studenteasca intr-un succes muzical autohton. Cei trei au explicat ca secretul succesului nu tine nici de nume, nici de banii investiti, ci doar de continutul produsului care este lansat in online. Iar cei care isi fac calcule cati banii ar putea castiga din vizualizari, ar fi bine sa renunte la ideea de a-si lansa un blog, un vlog sau un canal de Youtube, scrie Libertatea.