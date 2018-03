Caru' cu vedete: S-a aflat ce salariu primeste Simona Gherghe - 7.000 de euro pe luna; Gherghe; Scandal la Hollywood! La 101 ani, Olivia de Havilland a dat in judecata pe producatorii unui film; A incins Internetul! Maria Constantin a pozat iar fara chiloti

. Emil Mitrache, in varsta de 51 de ani, care il interpreta pe Americanu in sitcomul "La Bloc", s-a dovedit a fi si in viata reala o persoana descurcareata si in stare sa scoata bani din orice. Dupa finalizarea serialului care i-a adus succes si i-a rotunjit considerabil veniturile, in 2007, actorul nu s-a retras imediat din lumina reflectoarelor, ci a mai jucat in doua seriale de comedie: "Gasca", difuzata de Kanal D si "Nimeni nu-i perfect", difuzat pe Prima TV. Cu toate ca a mai urcat si pe scena teatrului, Americanu s-a reorientat catre alte mijloace de a face bani. A deschis o pizzerie, insa afacerea nu a mers, s-a ocupat de afacerea sotiei, un cabinet de mediere, a facut asigurari, bijuterii si, mai nou, s-a apucat de taximetrie in sistem Uber, potrivit Unica.ro In varsta de 101 ani, Olivia de Havilland este nemultumita de modul in care a fost portretizata de actrita Catherine Zeta-Jones (48 de ani) in filmul "Feud: Bette and Joan". Din aceasta cauza, vedeta veteran i-a dat in judecata pe producatorii acestui serial. Olivia se plange ca Zeta-Jones, care joaca rolul ei in filmul, o portretizeaza ca pe o vulgara barfitoare.Vedeta spune ca producatorii nu i-au cerut niciodata voie sa-i foloseasca numele si identitatea in serialul care prezinta de fapt rivalitatea care a existat intre Bette Davis si Joan Crawford. Criticii se tem ca, in caz ca Olivia de Havilland va avea castig de cauza in instanta, oprirea filmului ar fi un precedent periculos care ar insemna ca nu vor mai putea fi prezentate persoane vii in film fara consimtamantul lor, relateaza Click.ro Acum cativa ani, Irina Petrea era o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, gratie aparitiilor sale la Prima TV, in emisiunea "Supernanny". Irina ii ajuta pe parintii care aveau probleme cu copiii sa le inteleaga mai bine nevoile si sa gaseasca solutii ca sa apropie familiile. In ultimii ani, Irina Petrea a disparut din lumina reflectoarelor, insa continua sa ajute parintii sa depaseasca problemele pe care le au cu copiii lor, tinand conferinte in toata tara, potrivit Libertatea.ro . Simona Gherghe, gazda emisiunii Acces Direct difuzata de Antena 1, castiga un salariu mare din acest proiect in care este implicata. Simona Gherghe ar incasa in fiecare luna aproximativ 7.000 de euro. Salariul prezentatoarei TV poate creste atunci cand publicul este din ce in ce mai numeros. Atunci cand audienta este mare, Simona Gherghe ar primi un bonus din partea sefilor,relateaza Romania tv . Interpreta de muzica populara si fosta concurenta la Vocea Romaniei si Ferma Vedetelor, de la Pro TV, Maria Constantin lanseaza un nou album muzical. Pentru acest eveniment, vedeta s-a pozat intr-o rochie sexy, care a incins Internetul. Pe 12 martie, interpreta de muzica populara va lansa albumul "Viata mea e o poveste". Ca sa atraga atentia asupra acestui eveniment, vedeta a imbracat o rochie periculos de sexy, realizata de designerul Florin Burescu. Maria Constantin poarta cu mandrie aceasta rochie si nu e pentru prima oara cand fanii se intreaba daca vedeta poarta sau nu chilotei, pe sub rochita, relateaza Click.ro