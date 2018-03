Caru' cu vedete: A aparut o noua serie de papusi Barbie care intruchipeaza femei celebre, printre care Frida Kahlo; Bunurile lui Radu Beligan s-au vandut cu peste 53.000 de euro la licitatie; Cum arata tatal Deliei la 10 ani dupa ce si-a parasit familia pentru a deveni calugar

. Noi papusi Barbie au fost modelate dupa artista mexicana Frida Kahlo, aviatoarea americana Amelia Earhart, bucatarul-sef Helene Darroze, campioana la snowboard Chloe Kim si fac parte dintr-o serie dedicata femeilor celebre, pentru a onora Ziua Internationala a Femeii. Seria "Inspiring Women" le include, in afara de Frida Kahlo, pe aviatoarea americana Amelia Earhart si pe matematiciana Katherine Johnson, scrie Adevarul. In varsta de 101 ani, Olivia de Havilland este nemultumita de modul in care a fost portretizata de actrita Catherine Zeta-Jones (48 de ani) in filmul "Feud: Bette and Joan". Din aceasta cauza, vedeta veteran i-a dat in judecata pe producatorii acestui serial. Olivia se plange ca Zeta-Jones, care joaca rolul ei in filmul, o portretizeaza ca pe o vulgara barfitoare. Vedeta spune ca producatorii nu i-au cerut niciodata voie sa-i foloseasca numele si identitatea in serialul care prezinta de fapt rivalitatea care a existat intre Bette Davis si Joan Crawford, relateaza Click. La nici doi ani de la moartea "mesterului" Radu Beligan, o parte dintre bunurile care i-au apartinut marelui actor, printe care mai multe piese de mobilier vechi, dar si numeroase fotografii, carti de colectie, statuete si manuscrise, au fost vandute la o licitatie online organizata de Casa de licitatii Artmark. Biroul lui Radu Beligan, insotit de un fotoliu tip Dantesca, din lemn masiv, a fost adjudecat pentru suma de 3.750 de euro, acesta fiind cel mai valoros produs vandut, precizeaza Libertatea. De la traditie nu se abate nimeni, chiar daca include reguli demodate si fara sens in zilele noastre. Iata ce protocol trebuie sa respecte femeile din Familiile Regale! Gravidele regale sau regalitatile proaspat devenite mamici sunt instiintate cu privire la ce au de facut si cand, iar ele respecta, fara ezitare, obiceiurile Casei Regale. De exemplu, tinuta de dupa nastere trebuie aleasa cu mare grija. Imaginea e totul! Atunci cand proaspata mama isi face aparitia in public, orice detaliu este pus la punct si respectat, conform Click. Tatal Deliei, Ion Matache, a ales sa se dedice in totalitate vietii bisericesti si a parasit caminul conjugal cu peste 10 ani in urma. Acesta isi traieste viata in post si rugaciune, iar de aproximativ 5 ani locuieste pe Muntele Athos. Din cand in cand alege sa se intoarca acasa pentru a-si vizita familia, insa in restul timpului nimeni nu poate lua legatura cu el, cu atat mai mult cu cat Muntele Athos este o zona absolut interzisa femeilor, relateaza Unica.