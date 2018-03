Caru' cu vedete: Poze nud cu o prezentatoare de stiri sportive au ajuns pe internet; Jennifer Lopez, selfie incendiar inainte de antrenament, cu zonele intime la vedere; Andreea Marin se pregateste sa devina din nou mama

Una dintre cele mai sexy si celebre prezentatoare de stiri sportive din Italia a ajuns in mijlocul unui scandal, dupa ce i-au fost furate din telefon poze cu ea dezbracata. Diletta Leota este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din Italia, fiind prezentatoare la Sky Sports. Blonda a reclamat ca i-au fost furate mai multe fotografii din telefon, multe dintre ele cu ea goala, iar ulterior au fost difuzate in mediul online, scrie Click Jennifer Lopez a urcat pe o retea de socializare un selfie pe care si l-a facut cu putin timp inainte sa mearga in sala de antrenament. In imagine, vedeta a lasat sa se vada anumite zone intime pe care le vede des iubitul ei in dormitor. In fotografia pe care a facut-o publica, Jennifer Lopez este imbracata cu o bustiera alba, care pare a fi cu o marime mai mica decat masura ei, colanti mulati in dungi si pantofi sport. Vedeta are parul prins, asemenea unui sportiv model, care nu si-l poarta altfel. Atentia tuturor insa "s-a blocat" pe sanii vedetei internationale, pentru ca sfarcurile i se puteau "admira in voie", noteaza Cancan. Dupa ce a depasit episodul neplacut din viata sa amoroasa, Andreea Marin si-a oferit, din nou, sansa de a iubi. In prezent, "Zana" se bucura de o viata linistita si se gandeste serios la un al doilea copil. Fosta moderatoare a emisiunii "Surprize, Surprize" formeaza, de mai multe luni, un cuplu alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, un tanar in varsta de 32 de ani. Andreea Marin a declarat, recent, in cadrul unei emisiuni de televiziune ca isi doreste sa devina mama pentru a doua oara, cu iubitul consul. Desi nu a oferit prea multe detalii despre o posibila nunta, "Zana" nu a exclud varianta de a mai aduce pe lume un copil, arata EVZ. Eu ma iubesc foarte mult si imi place de mine mult. Doar pe sani am cheltuit 30.000 de Euro. Am avut implanturi de fesier si practic mai aveam putin si mergeam in maini. Sunt o frumusete nativa si imi place sa arat bine. (...) Incerc sa imi cladesc o temelie si sa fiu independenta. Ilie m-a sustinut de pe margine si chiar mi-a facut cadouri pe care eu nu puteam sa le cumpar. Nu vreau sa doarma cineva cu mine doar pentru ca am 1 milion sau 2 de Euro in cont. Vreau sa fiu tratata ca o printesa si cine nu ma trateaza asa nu are loc in viata mea. Relatiile mele s-au terminat in momentul in care am fost inselata", a spus Brigitte Sfat la tv, citata de Libertatea. Luna aceasta, pe 20 martie, se implinesc noua luni de cand Ozana Barabancea a trecut prin sala de operatii, unde medicii i-au facut o inteventie de micsorare a stomacului. Cu ajutorul unei diete si mult sport, artista a slabit peste 40 de kilograme. In plus, de ceva timp, ea lucreaza la sala cu antrenorul vedetelor, Alexander Florescu. Iar astazi, jurata de la "Te cunosc de undeva!" a avut o aparitie foarte sexy! Ea a imbracat un tricou alb strans pe corp, pantaloni de sport gri, iar centura pe care o avea prinsa in jurul taliei a scos in evidenta si mai mult cat de mult a slabit, de fapt, conform Cancan.