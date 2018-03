Caru' cu vedete: Andreea Mantea s-ar putea desparti de Kanal D! Are o oferta de la...; Actrita Moumita Saha a fost gasita spanzurata; Actrita Robin Wright s-a casatorit in secret cu iubitul tinerel

. Intr-un interviu acordat recent, Ashton Kutcher a povestit ca s-a retras in munti pentru o saptamana, timp in care nu a mancat nimic si nu a vorbit cu nimeni si a pus in aplicare o metoda care l-a ajutat sa se purifice spiritul si sa se redescopere: Nu am mancat nimic timp de sapte zile, doar am baut apa si ceai. Am lasat acasa laptopul si telefonul si am stat singur. Nu voiam sa vorbesc cu nimeni. Am scris pe hartie fiecare relatie pe care am avut-o si pentru care mai simteam ca exista, inca, resentimente. Apoi am scris cate o scrisoare fiecarei foste iubite si in ziua a saptea le-am trimis, relateaza Unica.ro Desi este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparti de trustul Kanal D. Potrivit surselor noastre, bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film si televiziune, care i-a facut o propunere de colaborare pentru o serie care urmeaza sa fie vanduta gigantului Amazon. Nu stim daca Andreea va accepta sau nu aceasta propunere, insa sansele ar fi destul de mari, deoarece oferta este avantajoasa din punct de vedere financiar. Cele doua se cunosc destul de bine, au lucrat impreuna la mai multe emisiuni, printre care si "Nunta cu surprize", Andreea fiind moderatoarea, iar Silvia, producatorul executiv, relateaza CanCan.ro Robin Wright (51 de ani) pare sa-si fi gasit fericirea in bratele lui Clement Giraudet, director la compania Saint Laurent, pe care potrivit presei de peste Ocean l-ar fi luat recent de barbat. Starul din "House of Cards" si Clement au fost fotografiati in 6 martie, in tribune, la un meci UEFA Champions League. Cei doi purtau inele similare de aur. Robin Wright si Clement Giraudet au fost vazuti impreuna pentru prima data in luna septembrie a anului trecut, la Paris, tot la un meci de fotbal pe stadionul Parc des Princes. Cuplul a petrecut sarbatorile de iarna in statiunea de schi Squaw Valley, potrivit Click.ro Aproape 9 ani, fosta iubita a lui Adrian Cristea a crescut-o singura pe Rania, fiica ei si a fostului fotbalist, si a facut tot posibilul sa nu-i lipseasca nimic, insa acum considera ca fetita ar beneficia de o educatie mai buna peste hotare. De aceea, va emigra. Din "ecuatie" nu lipseste nici Adrian. Desi fostul fotbalist nu a sprijinit-o atat cat trebuia si cat era nevoie in cresterea fetitei lor, Denisa Nechifor a incercat sa lase la o parte resentimentele si, de dragul Raniei, a mentinut o relatie amicala cu Adrian Cristea. Asa se face ca, desi are in plan sa o duca pe fiica ei departe de Romania, nu vrea sa o desparta de tatal ei, ba chiar este dispusa sa-i permite sa le urmeze., relateaza Libertatea.to Avea doar 23 de ani Actrita Moumita Saha a fost gasita spanzurata in apartamentul in care locuia de ceva timp. Vedeta din India avea doar 23 de ani si se lupta cu depresia. Moumita Saha, o artista indragita in tara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune, a fost gasita spanzurata de tavanul apartamentului unde locuia, relateaza Libertatea.ro