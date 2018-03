Caru' cu vedete: Cine este Irina Tanase, iubita cu 30 de ani mai tanara a lui Liviu Dragnea; Andreea Raducan, inclusa intre stelele gimnasticii mondiale, Hall of Fame; Miss pe vremea comunismului: Cum erau alese fetele la concursurile de frumusete in anii 70'

Prezenta partenerei lui Liviu Dragnea, in primul rand, la congresul PSD, e un act de normalitate, crede premierul Viorica Dancila, care i-a facut si un scurt portret tinerei in varsta de 25 de ani. Despre Irina Tanase a facut dezvaluiri si primarul general al Capitalei. "Il sustine pe Liviu Dragnea in absolut toate activitatile", a precizat Gabriela Firea, in timp ce alti oameni importanti din partid s-au aratat gata sa-i fie nasi sefului PSD, precizeaza DIGI24. In februarie 1979, o tanara de 19 ani din Mangalia a fost aleasa inopinat Miss Orizont, la Predeal, fara sa fi participat cu adevarat la acest concurs de frumusete. "Seara am iesit cu fetele la Orizont, sa bem un suc, si deodata lumina reflectorului de acolo s-a pus pe mine si m-au numit Miss. Inghetasem efectiv. Niciodata nu mi-a placut sa ies in evidenta, iar cand mi-am auzit numele m-am aplecat, prefacandu-ma ca imi leg un siret la niste pantofi eleganti. Asa a aparut si in ziarul de pe vremea aceea, Tribuna Romaniei, siretul invizibil, alaturi de una dintre pozele pe care mi le facuse jurnalistul respectiv", povesteste fosta Miss Orizont pentru Romania Libera. O veste foarte frumoasa a venit din SUA: Andreea Raducan, multipla campioana olimpica si mondiala la gimnastica, in prezent presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica, va intra in Hall of Fame, ceremonia fiind programata in 19 mai, in Oklahoma City. Alaturi de multipla campioana tricolora, la ceremonia din 19 mai, la Oklahoma City, vor mai fi onorati fostii gimnasti Nastia Lukin si Paul Hamm. De asemenea, va participa si Alexei Nemov, care a primit distinctia in 2017, dar nu a putut participa la ceremonia de atunci, potrivit Click. "Eu nu am avut o viata usoara, am avut viata cea mai grea in perioada acestei relatii, dupa care am tras toate ponoasele ani de zile, inca 5 sau 7. Relatia a fost nedreapta pentru ca a fost unilaterala si asa cum unii au vrut s-o prezinte ca o mare iubire reciproca, nu a fost asa. Daca nu-ti spune niciodata ca te iubeste si nu-ti spune niciodata ca-i e dor de tine... Iar ca sa-mi dovedeasca prin fapte, asta cu certitudine n-a facut-o...", declara Daniela Vladescu pentru Libertatea. Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara si sculptorita. Anul trecut, cand s-au implinit 40 de ani de la moartea lui actorului, sora lui mai mica a vernisat expozitia "Toma si ai lui". De asemenea, in 2011, sculptorita a prezentat o serie de lucrari realizate dupa disparitia fratelui sau mai mare, scrie Cancan.