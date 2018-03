Caru' cu vedete: Cu ce probleme medicale se confrunta Andreea Banica: "Nu am reusit sa gasesc niciun remediu"; Bat clopote de nunta in PSD. Liderii partidului vorbesc despre casatoria lui Dragnea; Cameron Diaz s-a retras din actorie

. Andreea Banica a publicat un mesaj ingrijorator despre problemele medicale cu care se confrunta. Artista a marturisit pe blogul personal ca de pe data de 18 februarie se cofrunta cu grave dureri de spate si picioare, dar si in alte parti ale corpului. Vedeta a explicat ca nu a gasit pana in prezent niciun remediu si nu se simte mai bine, indiferent cat de multe medicamente sau sedinte de fizioterapie a facut. Pentru Andreea Banica, cel mai greu lucru este faptul ca nu poate sa-si ia copilul in brate din cauza durerilor. "Am dat de belea" din 18 februarie ma confrunt cu dureri de mijloc, fese, spate, picior etc. pff, groaznic. De atunci si pana acum nu am reusit sa gasesc nici un remediu cu toata fizioterapia pe care am facut-o si medicamente multe. Groaznic!!!", potrivit Click.ro Actrita Heather Locklear este vizata de patru capete de acuzare pentru agresiune asupra politistilor de la biroul serifului, dar a reusit sa evite o acuzatie de violenta domestica. Ea a fost arestata sub suspiciunea ca si-a ranit partenerul, sustin autoritatile, si pentru ca s-a luptat cu ofiterii de la biroul serifului in locuinta sa din Thousand Oaks, California, in noaptea de 25 februarie. Locklear, celebra si pentru rolul ei din "Melrose Place", a evitat punerea sub acuzare pentru infractiuni mai grave si risca doar condamnarea pentru cinci contraventii, potrivit Romania Libera . Cameron Diaz este o actrita foarte talentata si extrem de indragita de public, remarcandu-se in mod deosebit gratie rolurilor sale din The Mask (Masca) si Ingerii lui Charlie. Din pacate, fanii lui Cameron Diaz ii vor duce indelung dorul, deoarece actrita a ales sa-si lase pe loc secund cariera si sa stea departe de lumea cinematografica, iar decizia pare a fi definitiva. Actrita in varsta de 45 de ani, s-a retras din actorie, iar dovada nu este doar faptul ca ultimul film in care am vazut-o a fost Annie, in 2014, ci si declaratia bunei sale prietene, Selma Blair: "Am luat pranzul cu Cameron ieri si am discutat despre film. Mi-ar fi placut sa am o secventa cu ea, dar ea s-a retras din actorie", potrivit Unica.ro. Liderii social democrati vorbesc deschis despre casatoria lui Liviu Dragnea cu iubita lui, Irina Tanase, tanara care i-a stat alaturi la congresul de sambata al partidului. Desi cel vizat nu a anuntat daca si cand se insoara, multi colegii ar vrea, desigur, sa-l cunune. Sefa Guvernului, Viorica Dancila, a fost prima care s-a oferit, iar Gabriela Firea, a anuntat ca ea si sotul ei, sunt nasi de profesie. "Multi au vrut sa-mi fie mie nasi", a raspuns ironic, Dragnea, potrivit StirileProTv.ro E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul ros-albastrilor la un antrenament, iar milionarul a decis, pe loc, sa-l aduca la echipa pe care o patroneaza.Pentru a mai elimina din zilele de detentie, Gigi Becali a fost angajat, pentru o perioada, la scoala de fotbal pe care o conduce Gica Hagi, nasul sau. Ca a lucrat acolo este mult spus. In realitate, latifundiarul din Pipera a dus o viata perfecta din toate punctele de vedere. A avut tot ce si-a dorit la dispozitie si nu i-a lipsit nimic, relateaza CanCan.ro