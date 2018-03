Caru' cu vedete: Tatii, actori in "Liceenii", copiii lor, colegi la teatru; "Lady Diana a Romaniei" e hotarata: i-a pus verigheta pe deget printului Nicolae!; Printul Harry, marturisire devastatoare despre mama sa, Lady Diana

A implinit 50 de ani in octombrie 2017, insa lui Stefan Banica nu-i pare rau ca trec anii. Are un boboc de baiat, care duce cu mandrie mai departe numele "Banica". Radu Stefan nu e doar o frumusete de baiat, ci si un elev stralucit si un actor care promite. El si baiatul lui "Ionica", din "Liceenii", joaca in aceeasi piesa de teatru, scrie Click. Printul Nicolae si Alina Binder, "Lady Di a Romaniei", se pregatesc de cununia religioasa. Printul Nicolae si Alina Binder impresioneaza prin modestia lor. Se pare ca aici Printul Nicolae l-a mostenit pe bunicul lui, regretatul Mihai I. Singurul lucru care tradeaza sangele albastru al Altetei Sale este eleganta lui. Eleganta este si partenera lui de viata, Alina, care nu se trage dintr-o familie regala, dar a avut o educatie aleasa, relateaza Cancan. Mai sunt doua luni pana la cea mai asteptata nunta din regatul britanic, cea a Printului Harry cu Meghan Markle. O nunta care are toate ingredientele pentru a o depasi in popularitate chiar si pe cea a Printului William cu Kate Middleton, din 2011. Asta deoarece mireasa lui Harry nu este una obisnuita pentru admiratorii conservatori ai familiei regale britanice: americanca, fosta actrita si de rasa mixta, conform Click. "Cu 11 ani in urma, am vizitat pentru prima data Lesotho. Am fost socat de copiii pe care i-am intalnit, ale caror vieti au fost distruse de pierderea unui parinte sau, in unele cazuri, a ambilor parinti. Nu mi-a venit sa cred ca atat de multi copii au ramas fara copilarie din cauza saraciei extreme si a virsului HIV. Desi zambeau, era evident ca aveau nevoie de atentie, ingrijire si, mai ales, dragoste. La varsta de opt sau noua ani, pentru ca au fost fortati sa preia responsabilitatea de a avea grija de fratii si surorile lor, nu au mai avut timp sa fie copii. Din pacate, si eu am simtit cat de ingrozitor este sa-ti pierzi un parinte", a spus printul Harry, scrie Realitatea. La cei 75 de ani, Rodica Mandache este la fel de activa si plina de viata ca in tinerete. Face radio la Smart FM si joaca in diverse piese la Teatrul Odeon. Nostalgicii o stiu din "De ce are vulpea coada", "Promisiuni" sau "Casatorie imposibila", dar si din capodopera "Visul unei nopti de iarna". Actrita a fost intotdeauna o femeie misterioasa si de putine ori a oferit informatii despre viata ei. Ea a fost casatorita cu fotograful Aurel Mihailopol (decedat in 1982) si au impreuna o fiica, pe Diana Maria Mihailopol, regizoare de teatru, informeaza Click.