Caru' cu vedete: Cum a reusit Maria Sarapova sa ii enerveze cumplit pe rusi. Fotografia care a declansat reactii dure la adresa ei; Actritele romance, top-modele de podium; Ce meserie a avut Dan Negru inainte de a deveni celebru

. Unele dintre cele mai talentate si cunoscute actrite din teatru si film din Romania, printre care Dana Rogoz, Ana Ularu, Ioana Blaj, Ioana Flora s-au transformat, pentru o seara, in modele de podium pentru prezentarea noii colectii de incaltaminte semnata de Mihaela Glavan. Mesajul colectiei incurajeaza omul modern la redefinirea libertatii personale si depasirea limitelor impuse de societate. Elementele definitorii ale colectiei sunt motivele florale brodate pe neopren, accesoriile metalice specifice tinutelor sport, kitten heels si o silueta noua de pantof cu talpa suprainaltata, potrivit Unica.ro. Codrin Stefanescu, unul dintre cei mai vocali membri ai PSD, a candidat, la Congresul extraordinar, pentru functia de secretar general al partidului, impotriva lui Marian Neacsu. A pierdut, insa, lupta electorala. Codrin Stefanescu a obtinut 668 de voturi "pentru" si 3.063 "impotriva", Neacsu castigand functia la pas. Suparat din pricina infrangerii din partid, Codrin Stefanescu se bucura, insa, de o perioada foarte buna pe plan sentimental. Si-a recastigat sotia, pe Alice Constantinica, dupa ce o alungase din vila familiei, potrivit Cancan.ro. Doi ani de zile a activat in acest domeniu Dan Negru este prezent pe micile ecrane de foarte multi ani, el moderand numeroase emisiuni care s-au bucurat de mare succes la publicul telespectator. Dar, inainte de a cunoaste celebritatea si a deeveni o prezenta obisnuita la TV, Dan Negru, tatal a doi copii adorabili, a activat intr-un domeniu la care nimeni nu s-ar fi gandit. Acesta a fost contabil la un spital din Timisoara, orasul sau natal. Dan Negru a lucrat la spitalul respectiv timp de doi ani de zile si a afirmat, intr-un interviu, ca nu regreta absolut deloc acea experienta., potrivit Libertatea.ro . Sonia Argint Ionescu este o prezenta energica si placuta in peisajul monden autohton, inclinand intotdeauna balanta in favoarea discretiei. Cu toate acestea, iata ca prezentatoarea TV a acceptat o mare provocare, aceea de a vorbi deschis despre viata sa sexuala, dezvaluind amanunte incredibile din intimitate. Vedeta a recunoscut cu dezinvoltura varsta la care a avut primul contact sexual si, totodata, a marturisit cu mult curaj ca a trait o experienta sexuala de o singura noapte, potrivit Unica.ro Directorul de creatie, celebra Donatella Versace, a declarat recent in cadrul unui interviu acordat unei reviste britanice ca va inceta sa foloseasca blana in piesele vestimentare atat de cautate. Vedeta a spus revistei 1843, detinuta de Economist Group, ca in curand in nicio creatie de-a sa nu se va mai gasi blana, fara a oferi, insa, alte detalii, scrie AFP.com. "Blana? Am incetat cu acest lucru. Nu vreau sa omor animale pentru a crea moda. Nu este corect", a spus Donatella Versace, potrivit Click.ro. Maria a fost alaturi de mama sa la o galerie de arta din New York, dupa care a postat o fotografie, in care apare alaturi de aceasta, privind la un tablou cu steagul Americii. Gestul ei a scandalizat presa din Rusia, care s-a grabit sa o puna la zid, desi Sarapova locuieste de ani buni in Statele Unite, avand resedinte atat in Florida, cat si in California. "De ce a postat Maria acea poza?", s-a intrebat media rusa, comentariile negative la adresa ei curgand intr-un ritm alert, potrivit Adevarul.ro.