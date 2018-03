Caru cu vedete: Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018: "Anul acesta au fost mai putini hateri. Nu a iesit cu scandal"; Liviu Arteni nu mai vede viata fara Israela: "Eu mor in cateva zile!"; In 1993 era Miss Romania, acum a ajuns la 100 kg!

Fosta sotie a lui Silviu Prigoana lua, recent, o decizie surprinzatoare. A renuntat la emisiunea pe care o avea si s-a retras chiar, o perioada, din peisajul monden autohton. Ea isi linisteste insa fanii. Este vorba doar de o hotarare de moment, ceea ce nu inseamna ca s-a retras definitiv din televiziune. "Am in continuare colaborare cu Antena si urmeaza un alt proiect, despre care voi vorbi cand este cazul", a adaugat aceasta, potrivit Libertatea . Fostul sot al Israelei Vodovoz nu-si poate reveni din soc, dupa ce aflat ca aceasta a murit din cauza unei probleme medicale. Contactat telefonic de Cristi Brancu, Liviu Arteni a marturisit ca nu mai vede viata fara Israela. "Nu vreau sa joc teatru. Vreau sa spun un singur lucru. Si cu inima pe inima. Eu mor in cateva zile ca ma asteapta ea pe mine. Am zis ca nu are rost sa mai traiesc.", a declarat Liviu Arteni, la Antena Stars, potrivit Click. Cristina Caramarcu si Alex Cismaru, doi dintre membrii trupei The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, au vorbit la Adevarul Live despre experienta Selectiei Nationale si cum cum se pregatesc pentru competitia muzicala, care va avea loc la Lisabona in luna mai. "E normal sa fie nemultumiti fanii altor participanti si sa li se para ca nu e corect, dar foarte putin de data asta. Eu cred ca n-au ce sa ne reproseze, ne-am facut treaba bine acolo.", a declarat Cristina.A fost parada de vedete, joi seara (15 martie), la inaugurarea unui nou club din Capitala. Printre ele s-a numarat si Cruduta. Bruneta a intors toate privirile cu tinuta pe care a ales-o pentru eveniment. Daniela Crudu a optat pentru un body transparent, blugi si tocuri. Vedeta a facut furori cu outfit-ul purtat, iar toate privirile au fost atintite catre sanii ei, lasati intentionat la vedere, scrie Cancan Formele perfecte 90-60-90 sunt un avantaj trecator, iar Rita Muresan este dovada acestui lucru. La 20 de ani, castiga trofeul de Miss Romania, iar acum la 45 de ani a pierdut lupta cu kilogramele. S-a ingrasat, a slabit, si acum are in jur de 100 de kilograme. Pentru un manechin, cea mai mare provocare este greutatea. Mult timp Rita Muresan a trait cu un morcov sau cu un mar pe zi, pentru a-si pastra dimensiunile cu care in 1993 a castigat titlul de Miss Romania Top Model, potrivit Click